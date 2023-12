Weitere Stromleitung im Landkreis Landsberg wird erneuert

Jetzt ist eine Stromtrasse bei Scheuring dran. 19 neue Masten sind geplant. Die Planunterlagen liegen demnächst aus.

Ein weiterer Abschnitt der Stromtrasse vom Umspannwerk Schongau entlang des Lechs zum Umspannwerk Landsberg soll nach den Plänen der LEW Verteilnetz GmbH modernisiert werden: Auf Antrag des Energieversorgers leitet die Regierung von Oberbayern nun das Planfeststellungsverfahren für ein 4,5 Kilometer langes Trassenstück bei Scheuring ein. Nach den Planungen ist vorgesehen, die bestehende 110 kV-Doppelfreileitung durch einen Neubau zu ersetzen.

Die neue Hochspannungsleitung soll die Stadt Landsberg, den Markt Kaufering und die Gemeinde Prittriching mit Strom versorgen und die in den Lechstaustufen erzeugte Energie in das Verteilnetz transportieren, teilt die Regierung von Oberbayern in einer Pressemeldung mit. Dazu sollen insgesamt 19 Masten neu errichtet werden. Um die Versorgungssicherheit während der Baumaßnahme zu gewährleisten, ist es teilweise vorgesehen, im unmittelbaren Nahbereich der neuen Masten vorübergehend ein Freileitungsprovisorium zu errichten. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Leitungsabschnitts sollen diese provisorischen Leitungen wieder abgebaut werden.

Die Planungsunterlagen sind ab Anfang Januar einzusehen

Die Planunterlagen zum Vorhaben sind ab 3. Januar 2024 auf der Internetseite der Regierung von Oberbayern unter https://s.bayern.de/pfv-stromleitung-scheuring der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zugänglich. Dabei wird auf die übliche Auslegung in Papierform in den betroffenen Gemeinden durch die Veröffentlichung im Internet als rechtlich maßgebliche Form ersetzt. Unabhängig davon werden die Planunterlagen zusätzlich in der Gemeinde Scheuring sowie der Verwaltungsgemeinschaft Prittriching vom 3. Januar 2024 bis einschließlich 2. Februar 2024 ausgelegt, heißt es in der Pressemeldung.

Betroffene können während der einmonatigen Auslegungsfrist und der sich daran anschließenden Einwendungsfrist von einem weiteren Monat – im vorliegenden Fall also bis einschließlich 4. März 2024 – Einwendungen gegen das Vorhaben bei den auslegenden Gemeinden oder bei der Regierung von Oberbayern erheben.

Die LEW Verteilnetz GmbH, der Betreiber des regionalen Stromnetzes, hatte im September, nach knapp sechs Monaten, die Erneuerung von zwei Abschnitten zweier 110-kV-Hochspannungsleitungen südlich von Landsberg abgeschlossen. Die Freileitungen waren teilweise über 60 Jahre alt und hatten das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Da in der gesamten Region die Übertragungskapazitäten für die weiter stark wachsende Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien erhöht werden, kann die neue Leitung auch mehr Strom übertragen. Die LEW Verteilnetz GmbH hat rund zehn Millionen Euro in das Projekt investiert. (AZ)

