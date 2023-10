Andreas Schollenberger ist Mr. Notaufnahme in Landsberg

Seit 30 Jahren arbeitet der gebürtige Landsberger im Klinikum. In der Stadt ist er nicht nur wegen seines Jobs bekannt.

In Landsberg ist er nicht nur wegen seines Jobs bekannt, wie ein bunter Hund. Sein Vollbart ist dabei sein Markenzeichen, seine Passion die Notfallpflege – und Heavy Metal. Andreas Schollenberger, besser bekannt als "Scholli", arbeitet seit 30 Jahren im Klinikum Landsberg. Und seit Kurzem ist er – nach sechs Jahren als Stellvertreter – der pflegerische Leiter der Zentralen Notaufnahme.

Mit dem Zivildienst und dem freiwilligen sozialen Jahr fing Anfang der 1990er-Jahre alles an, wie Andreas Schollenberger erzählt: „In der Sozialstation St. Martin bin ich auf den Geschmack gekommen, in den Pflegeberuf zu gehen.“ Warum? Dafür nennt der 52-Jährige, der bekennender Fan des TSV 1860 München und des HC Landsberg ist, einen überraschenden Grund: „Der Schichtdienst hat mir von Anfang an gefallen – ich bin nicht so der ‚9 to 5‘-Typ, obwohl die Schichten natürlich auch kräftezehrend sein können.“ Aber nicht nur das habe ihn überzeugt – vorrangig war und ist es bis heute der Kontakt mit den Menschen, die Arbeit im interdisziplinären Team, der gemeinsame Spaß an der Sache und natürlich der soziale Aspekt: „Es ist schön, Leuten mit einem medizinischen Problem helfen zu können, schnelle Erfolge zu sehen.“

Also bewarb sich Andreas Schollenberger vor 30 Jahren an der Berufsfachschule für Pflege. Nach der dreijährigen Ausbildung wollte der gebürtige Landsberger unbedingt im Heimatklinikum bleiben. In welchem Bereich war anfangs nicht klar. Bis ein weiterer Mann für die Notaufnahme, die damals noch aus einem kleinen Team bestand, gesucht wurde. Also startete Schollenberger dort durch – „und ich bin bis heute hängen geblieben“, sagt er. Mittlerweile besteht das Team der Notaufnahme aus 24 Personen. "Es macht Spaß, mit so einer tollen, harmonischen Mannschaft zu arbeiten – trotz des stressigen, manchmal auch belastenden Alltags.“ Denn die Arbeitstage in einer Zentralen Notaufnahme (kurz ZNA) seien nicht planbar, man müsse spontan, flexibel und kommunikativ sein und Improvisationstalent mitbringen. Manchmal versucht der 52-Jährige auch, Ängste oder Unsicherheiten der Patientinnen und Patienten mit seiner typischen (schwarz)humorigen Art zu lösen oder aufzulockern. „Zynisch darf man aber natürlich nie sein.“

Blick ins LT-Archiv: Das Foto zeigt Andreas Schollenberger bei der Arbeit in der Notaufnahme im Jahr 2005. Foto: Thomas Wunder (Archivfoto)

Inzwischen führt Andreas Schollenberger das ZNA-Team als pflegerischer Leiter gemeinsam mit Stellvertreterin Martina Niedermeyer. Bei rund 26.000 Patienten pro Jahr, die in die Notaufnahme kommen, seien einige Herausforderungen zu stemmen. Dabei würden die eintreffenden Patienten in eine sinnvolle Behandlungs-Reihenfolge gebracht (je nach Dringlichkeit). Anspruchsvoll sei es auch, dass alle Patientengruppen – vom Kleinkind über Schwangere bis zu Senioren – die ZNA aufsuchen und alle aufgenommen werden müssen. „Man muss ein Gespür dafür haben, dass jeder Patient ein für ihn relevantes Problem hat, wenn er zu uns kommt. Das muss man versuchen zu lösen – selbst, wenn der Besuch der Notaufnahme aus medizinischer Sicht nicht zwingend notwendig gewesen wäre“, sagt Schollenberger.

Auch seine Frau arbeitet seit vielen Jahren im Landsberger Klinikum

Trotz oder gerade auch wegen der vielen spannenden Aufgaben brennt der dreifache Vater, dessen Frau Anita Schollenberger ebenfalls seit 27 Jahren im Landsberger Klinikum arbeitet, immer noch für seinen Beruf. „Die Zusammenarbeit mit den vielen internen und externen Schnittstellen ist sehr interessant, und gerade in der Leitungsposition ist es toll, dass man aktiv gestalten kann.“ Die größte Herausforderung der nächsten Zeit werde sicher die Krankenhausreform sein, und weiterhin das Thema Personalgewinnung. „Wobei wir mit unseren Umbauplänen für die Zukunft gut gewappnet sind: Es wird eine ganz neue Zentrale Notaufnahme geben, viel größer und moderner."

Ganz wichtig ist ihm für die Zukunft eine enge Verzahnung im klinischen und außerklinischen Bereich (also mit Hausärzten, Rettungsdiensten, Bereitschaftspraxis) und auch mit dem ebenfalls geplanten Facharztzentrum am Klinikum. Der pflegerische Leiter hofft, dass die Zahl der Patienten, die aufgrund fehlender Facharzttermine in die ZNA kommen, dann reduziert werden kann. „Denn die langen Wartezeiten in der Notaufnahme sind das größte Ärgernis für die Patientinnen und Patienten, die bei der Dringlichkeit eher niedriger eingestuft werden.“ Ganz allgemein würde er sich wünschen, dass den Notaufnahme-Teams und allen, die Patienten versorgen, mehr Verständnis, Respekt und Geduld entgegengebracht wird. „Ich bin auch ein Fan des Vorschlags, das Fach ‚Gesundheitskompetenz‘ an den Schulen und am Arbeitsplatz einzuführen.“

Seit einigen Jahren ist der Landsberger Andreas Schollenberger ein überzeugte Bartträger. Foto: Thorsten Jordan

Vergangenes Jahr musste er übrigens selbst einmal als Notfall in der Landsberger ZNA behandelt werden. „Wegen eines Bienenstichs mit anschließender Luftnot und Gesichtsschwellung, da war’s mir selbst tatsächlich mal richtig unwohl“, gesteht er und lacht. Zum Glück sei er in guten Händen gewesen. „Die Kollegen haben mich sehr gut versorgt – aber nicht bevorzugt behandelt.“ (AZ)