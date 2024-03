Asylcontainer in Landsberg: Anwohner kritisieren Landrat deutlich

Am Schleifweg wird eine Wohnmodulanlage für Asylsuchende errichtet. Bei einer Infoveranstaltung äußeren Anwohner ihren Unmut.

Auf der einen Seite Landrat Thomas Eichinger ( CSU) mit dem Sachgebietsleiter Integration Stephan Mies, die gemeinsam über geschaffene Fakten informieren wollten. Auf der anderen Seite verärgerte Anwohnerinnen und Anwohner, die nicht zum Zuhören, sondern zum Fragenstellen gekommen waren. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für ein konstruktives Miteinander. So war auch die Stimmung in der Aula der Beruflichen Schulen ziemlich angespannt. Dorthin hatten Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und der Landrat zu einer Informationsveranstaltung über die Errichtung einer Wohnmodulanlage für Geflüchtete am Schleifweg im Landsberger Osten geladen.

Landrat Thomas Eichinger informierte zunächst darüber, dass der Landkreis seit 2014 bereits rund 3000 Geflüchtete aufgenommen habe. Er sprach über Fluchtbewegungen, die zwischendurch etwas abflauten, jedoch mit dem Krieg in der Ukraine zugenommen hätten. Auch aus anderen Staaten kämen wieder mehr Menschen nach Deutschland. „Ich will das nicht politisch bewerten, aber wir müssen uns um eine menschenwürdige Unterbringung kümmern, damit die Asylsuchenden ein Teil unserer Gesellschaft werden können“. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt.

Bei den Ausführungen des Landrats gibt es ungehaltene Zwischenrufe

Während Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl noch höflich zugehört wurde, gab es bei den Ausführungen des Landrats sehr ungehaltene Zwischenrufe. Auch Stephan Mies, Sachgebietsleiter Integration, der die 14 Module, in denen 56 Personen Aufnahme finden, detailliert erklärte, wurde von zunehmenden Unmutsäußerungen unterbrochen. Die Pläne waren an Stellwänden einsehbar. Es gäbe eine Umzäunung, Stellplätze für Hausmeister, einen Raum für Hausaufgabenhilfe und vorab würden sich zwei Teams um die Belegung kümmern.

Auf diesem Areal am Schleifweg im Landsberger Osten sollen die Asylcontainer errichtet werden. Foto: Christian Rudnik

„Wann ist diese Entscheidung gefallen?“, kam aus den Besucherreihen und „Wir wurden nicht informiert". Ein weiterer, von Beifall begleiteter Zwischenruf: „Warum hat im Vorfeld niemand mit uns geredet? Jetzt werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Und ein anderer: „Wenn sie so weitermachen, treiben sie die Leute zur AfD.“ So kommentierte eine ziemlich verärgerte Besucherin das Ganze. Arroganz und Selbstgerechtigkeit wurde dem Landrat vorgeworfen. Nach mehrfachen Forderungen „Wann dürfen wir endlich Fragen stellen“, gab Eichinger, der die Lage im Landkreis ausführlich zu erklären versuchte, dem Drängen nach und ließ Fragen offiziell zu.

Die Nähe zum Quartierspark im Landsberger Osten wird als Problem gesehen

„Wer hatte diese Idee an einem der größten Spielplätze, Asylanten unterzubringen?“, erkundigte sich eine besorgte Anwohnerin. Eichinger, froh mit Stadt und Bezirk eine Lösung, die keine Turnhallenbelegung erforderlich mache, gefunden zu haben, sah die Spielplatznähe nicht als Problem und die vorgebrachten Ängste und Sorgen um Kinder und Enkel, als Vorurteile. Dr. Gerhard Strobl, früherer Leiter des Amts für Landwirtschaft, der in der Nähe wohnt, unterbreitete einige Vorschläge, nachdem zahlreiche Besucherinnen und Besucher den Quartierspark als die schlechteste aller Lösungen sehen. „Warum gehen Sie nicht auf das Grundstück vom Ruethenfestverein, auf das Penzinger Feld, die Schwiftinger Straße, oder droben an den Campingplatz. Es gibt genügend Plätze, die nicht diese Brisanz haben“, so Strobl.

Lesen Sie dazu auch

„Wir überprüfen jeden Standort, die Frage ist jetzt nicht, ob jemand eine bessere Lösung hat. Es geht auch nicht um die Frage ob, es geht um die Frage wie“, so der Landrat. „Wir werden autoritär in die Ecke gedrängt, ich werde die Veranstaltung jetzt verlassen“, protestierte einer der Anwesenden und etwa ein Viertel der Teilnehmenden verließ mit ihm und all dem angestauten Frust die Aula.

Stephan Mies, Landrat Thomas Eichinger und Jost Handtrack sprachen bei der Infoveranstaltung über Asylcontainer am Schleifweg in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Bedauerlich, auch für Jost Handtrack, den Beauftragten für Asyl und Integration, der nun versuchte, die Situation zu beruhigen, in dem er aus seiner zehnjährigen Erfahrung resultierenden Vorschläge zum Umgang mit Geflüchteten machte. „Je mehr man sich ihnen zuwende, desto weniger Probleme gäbe es“, so Handtrack. Auch der Verwaltungsleiter des Agrarbildungszentrums Reiner Jonen meldete sich zu Wort. Mit „Ich will den Druck aus dem Kessel nehmen“, bat er um mehr Verständnis füreinander. „Hier habe es noch nie irgendwelche Vorkommnisse gegeben, wir müssen alle schauen, wie wir uns einbringen“.

Obwohl die Enttäuschung der Verbliebenen, nichts mehr verhindern zu können, deutlich spürbar war, gelang danach eine weitgehend aggressionsfreie, sachliche Diskussion. „Wenn Sie das vorher richtig kommuniziert hätten, hätte sich die Stimmung nicht so aufgeheizt“, meinte eine Besucherin. Manchen wurden auch die Begegnungen mit den Geflüchteten zu ideal geschildert. „Es gibt keinen demokratischen Prozess in einem Baurechtsfall“, erklärte Landrat Eichinger. Baubeginn sei definitiv in den nächsten zwei bis drei Monaten. „Wir gehen von einem Belegungszeitraum von zwei bis drei Jahren aus“, so Stephan Mies auf Nachfrage. Die Oberbürgermeisterin zeigte sich dankbar für die Modulbauweise, die den Bewohnern mehr Intimsphäre im Vergleich zu den Containern lasse. „Nach einem Jahr soll es hier eine Feedbackrunde geben“, versprach Landrat Eichinger zum Schluss.