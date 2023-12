B17/A96: Autofahrerin übersieht Lastwagen am Landsberger Kreisverkehr

Bei Landsberg möchte eine Frau mit ihrem Auto in den großen Kreisverkehr fahren. Dabei übersieht sie allerdings einen Lkw zu ihrer Linken.

Am großen Kreisverkehr in Landsberg hat am Montagnachmittag eine Autofahrerin einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verließ die 24-jährige die A96 bei Landsberg West und wollte mit ihrem Auto in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie allerdings einen Lkw, der sich bereits auf der äußeren Spur des Kreisverkehrs befand. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die Fahrerseite des Autos und die Beifahrerseite des Lkws beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt runde 13.000 Euro. (AZ)