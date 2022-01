Landsberg

Das sagen Landsberger Landratsamt und Polizei zum Montagsspaziergang

Rund tausend Leute haben sich am Hauptplatz versammelt und ziehen durch die Landsberg Altstadt. Dabei kommt es auch zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Plus Wie in vielen Städten Deutschlands demonstrieren auch in Landsberg ohne Voranmeldung gegen die Corona-Politik. Das Landratsamt denkt über weitere Schritte nach.

Von Vanessa Polednia

Die Sache mit den Montagsspaziergängen ist verzwickt. Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Landsberg, Martin Heinrich, war vor Ort im Einsatz. Er sagt, ihm seien die Hände gebunden. Die Polizei sei dafür da, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und konkrete Gefahren zu minimieren. Laut Bundesinnenministerium ist die Auflösung oder das Verbot solcher Versammlungen durch die Kommune das letzte Mittel und auch nur, wenn die „unmittelbare Gefährdung der Sicherheit“ besteht. Und eine solche Gefahr konnte bislang bei den Montagsspaziergängen nicht vorgefunden werden „und ist auch weiterhin nicht zu erwarten“, sagt Heinrich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

