Der ADAC in Landsberg spendet ein Hilfsfahrzeug in die Ukraine

Der ADAC übergibt in Landsberg ein Hilfsfahrzeug, das in der Ukraine eingesetzt wird. Mit diesem sollen im Kriegsgebiet Wärme-Busse instandgehalten werden.

Die ADAC-Pannenhilfe in Landsberg hat ein Hilfsfahrzeug mit Ausrüstung in die Ukraine gespendet. Damit werden Wärme-Busse instandgehalten, in denen sich jeweils bis zu 40 Menschen aufwärmen können, wenn ihre Wohnung oder Infrastruktur durch den schrecklichen Krieg zerstört wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dr. Alexander Kempf, Leiter beim ADAC Flotten- und Technologie-Management, hat zusammen mit seinem Kollegen Karsten Storch (Leiter ADAC Fuhrpark-Verwaltung und Ausrüstung) auf eine Anfrage von Reinhart Richter aus Osnabrück reagiert: Richter kaufte 14 gebrauchte Busse für die Soforthilfe. Sie müssen immer wieder repariert werden. "Dazu haben wir unser Pannen-Hilfsfahrzeug mit passenden Werkzeugen und Verbrauchsmaterial ausgerüstet“, erläuterte Dr. Kempf.

ADAC möchte auf nachhaltige Unterstützung bauen

Auch der Rest des ADAC-Teams zögerte laut der Pressemitteilung nicht beim Durchchecken des ehemaligen ADAC-Pannen-Hilfsfahrzeugs mittleren Alters: "Auf der Seite wurde ein ukrainischer Schriftzug angebracht: Wärme von Herzen – mit den besten Wünschen vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club.“ Dr. Alexander Kempf und Karsten Storch freuen sich, dass der ADAC die Aktion "Wärme-Busse für die Ukraine" mit dieser Spende nachhaltig unterstützen könne.

Thomas Reynartz, Leiter der ADAC-Pannenhilfe, ergänzte: "Unser Engagement nach der Überflutung im Ahrtal, die kostenlose Pannenhilfe für Geflüchtete und Helfer aus der Ukraine, aus der Türkei und aus Syrien sowie die aktuelle Fahrzeugspende zeigen, dass das Thema Helfen bei uns in der Pannenhilfe höchsten Stellenwert genießt.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch