Landsberg

vor 18 Min.

Der Autor Peter Gräfen und der Kommissar aus Paris

Plus Pierre Agricole ermittelt wieder, jedoch zum letzten Mal. Der von Peter Gräfen erdachte Kommissar setzt sich zur Ruhe – oder doch nicht?

Von Dagmar Kübler

Nach 14 Jahren und 63 Kriminalgeschichten in 16 Bänden ist Schluss – der im Fuchstal lebende Peter Gräfen beendet die Pierre-Agricole-Serie. Der Pariser Kommissar, ein massiger Mann mit Ruhe, einer sagenhaften Intuition, die ihn schnell auf die Spur von Verbrechern bringt und daraus resultierenden Ermittlungserfolgen, die ihm weit über Paris hinaus vorauseilen, ist genauso ein Original wie sein Erfinder Peter Gräfen.

In Landsberg ist Gräfen bekannt mit seinem mobilen Mini-Buchladen auf Rädern, aber auch als fleißiger Café-Besucher. Denn seine Manuskripte entstehen nicht etwa am Schreibtisch in seinem alten Bauernhaus im Fuchstal, sondern an Café-Tischen. Zuerst in der Villa Rosa, die er auch mit Filmen und Lesungen bespielte. Später im Principe und im Café der Bäckerei Manhart, wo auch die letzten drei Geschichten, die er nun im 16. Band zusammenfasst, zu Papier gebracht wurden. Nicht erdacht wurden – denn, wie der 67-Jährige beteuert, seien die Geschichten einfach da. „Es ist, als ob sie mir jemand diktieren würde“, sagt der Autor, der auch bereits andere Bücher veröffentlicht hat, die er der Öffentlichkeit über sein Archiv zugänglich macht.

