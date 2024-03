Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Siemensstraße Zeugen

In Landsberg stoßen im Bereich der Siemensstraße am Donnerstagabend zwei Autos zusammen. Einer der beiden Fahrer sucht anschließend das Weite.

In Landsberg ist es am Donnerstagabend um kurz nach 20 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Verursacher im Bereich der Siemensstraße nach einem Vorfahrtsverstoß in die Beifahrerseite eines BMW.

Anschließend wollte sich der 57-Jährige um die Schadensregulierung kümmern, doch der unbekannte Fahrer des BMW suchte das Weite. Dieser sei auch ohne Licht unterwegs gewesen. Letztlich verständigte der 57-Jährige die Polizei. Zeugen wenden sich an die Inspektion in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

