Landsberg

vor 52 Min.

Ein perfekter Start für das Landsberger Ruethenfest

Plus Über 1000 Kinder erinnern an die Geschichte ihrer Stadt. Bei der Eröffnung der Festtage zeigt sich Ministerpräsident Markus Söder gut gelaunt.

Von Thomas Wunder

Das Wort „Perfekt“ war an diesem Abend häufig zu hören. Und tatsächlich, besser hätte der Auftakt zum Landsberger Ruethenfest am Mittwochabend nicht verlaufen können. Über 5000 Besucher waren auf den Hauptplatz gekommen. Bei schönstem Sommerwetter erlebten sie die Vielfalt des Kinderfests und einen Schirmherrn, dem das bunte Treiben sichtlich gefiel. Ministerpräsident Markus Söder erhob Landsberg für diesen Abend gar zur „Hauptstadt Bayerns“. Eine Hauptstadt, in der nun für vier Tage die Kinder das Zepter übernehmen.

Vor der Eröffnung waren es zwei Dinge, die die Verantwortlichen um den Vorsitzenden des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt umtrieb. Wird es regnen? Und kommt der Schirmherr pünktlich? Das Wetter machte schon früh keine Sorgen mehr, es blieb den ganzen Abend über perfekt. Und Markus Söder kam rechtzeitig von der CSU-Klausurtagung in Andechs nach Landsberg, hatte noch Zeit, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen und danach an der Eröffnungsfeier teilzunehmen. Um es vorwegzunehmen, ihm gefiel sichtlich, was er sah und so verabschiedete er sich erst kurz nach 21 Uhr, obwohl er eigentlich einen weiteren Termin gehabt hätte.

