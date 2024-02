Entsetzen nach den "Ausländer raus"-Rufen beim Gaudiwurm in Landsberg

Mitglieder der Landjugend grölen einen ausländerfeindlichen Text. Die Reaktionen darauf fallen deutlich aus.

Dass Mitglieder der Landjugend Hohenfurch beim Faschingsumzug in Landsberg von ihrem Faschingswagen herab zu einem Lied „Ausländer raus“ gesungen haben, schlägt hohe Wellen. Die ausländerfeindlichen Gesänge werden scharf verurteilt. Die Vereinigung „Landsberg bleibt bunt“, die vor zwei Wochen eine Demo gegen rechts in Landsberg organisiert hatte, übt nicht nur Kritik. Sie hat auch Anzeige erstattet.

Es sei wie immer ein buntes, ausgelassenes und fröhliches Treiben am Lumpigen Donnerstag gewesen. Und genau deswegen erschüttert uns der Vorfall, der an uns herangetragen wurde, umso mehr, heißt es in einer Pressemeldung von „Landsberg bleibt bunt“. „In unseren Augen handelt es sich klar um Volksverhetzung, wenn man Bürger mit Migrationshintergrund aus unserem Land verbannen will und ähnelt den Remigrations-Fantasien der AfD stark.“ Genau gegen ein solches menschen- und verfassungsfeindliche Gedankengut habe „Landsberg bleibt bunt“ bei der Demo am Hellmairplatz in Landsberg Stellung bezogen. „Wir wollen mit der Anzeige zeigen, dass wir nicht nur durch Präsens gegen rechts kämpfen, sondern auch mit dem Rechtsstaat.“ Bei dem Rufen von solchen Parolen handele es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um offenes Zeigen von Hass gegen alle, die Rechten nicht Deutsch genug erscheinen.

Am Lumpigen Donnerstag war auch die Landjugend Hohenfurch mit dabei. Foto: Christian Rudnik

Der Vorsitzende der Landjugend Hohenfurch, Moritz Taufratshofer, hatte sich gegenüber unserer Redaktion für den Vorfall entschuldigt. „Das ist überhaupt nicht unsere Gesinnung. Es tut uns sehr leid. Solche Parolen unterstützen wir nicht, und sie haben in unserem Verein nichts zu suchen.“ Die Vereinigung „Landsberg bleibt bunt“ schreibt in ihrer Stellungnahme, man würden diese Aussagen gerne glauben. „Es fällt jedoch schwer, dass jemand eine solche rechtsextremistische Aussage tätigt, ohne ideologisch hinter dem Gesagten zu stehen. Wir hoffen, dass der Vorstand den Vorfall nutzt, um bei solchen Themen mehr in den eigenen Reihen aufzuklären und zu sensibilisieren.“ Man dürfe Rechten in Traditionsvereinen keinen Raum geben, denn Ausländerfeindlichkeit dürfe kein Merkmal der deutschen Tradition sein. „Landsberg bleibt bunt“ begrüßt die Entscheidung des Landsberger Faschingsvereins Licaria, dass die Landjugend Hohenfurch vorerst am Landsberger Umzug nicht mehr teilnehmen darf.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung

Scharfe Kritik an dem Vorfall übt auch die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) aus Kaufering. „Dass sich eine Gruppe wie die Landjugend aus Hohenfurch so widerlich mit rassistischem Gebrüll aufführt, geht gar nicht“, schreibt sie in den sozialen Medien. Dort fallen die Reaktionen auf unsere Berichterstattung deutlich aus. Moni Hanses schreibt: „Es ist einfach nur entsetzlich, dass man 2024 so was ohne Skrupel auf einem Faschingswagen brüllen kann. Ich hoffe, es gibt die entsprechenden Konsequenzen. Nie wieder ist jetzt, das ist kein Kavaliersdelikt.“ Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. „Die Polizei weist darauf hin, dass solch ein Verhalten nicht geduldet wird“, hatte Thomas Rauscher, Leiter der Inspektion in Landsberg, gegenüber unserer Redaktion gesagt.

Lesen Sie dazu auch