Landsberg

17:49 Uhr

Großer Protest in Landsberg gegen die Corona-Politik

Rund 1000 Personen haben sich am Montagabend in Landsberg versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Polizei begleitete den Zug.

Plus So viele Menschen wie noch nie demonstrieren in Landsberg bei einem Montagsspaziergang. Sie fühlen sich wegen der Corona-Regeln in ihren Freiheitsrechten beraubt. Es gibt auch Unverständnis für den unangemeldeten Protest.

Von Vanessa Polednia

Bundesweit finden derzeit sogenannte „Montagsspaziergänge für Freiheit und gegen zunehmenden Autoritarismus“ in den Innenstädten statt. Tausende Menschen demonstrieren damit meist still und friedlich ihre Kritik gegenüber der Corona-Politik der Regierung. Auch in Landsberg beteiligten sich am Montagabend erneut viele Menschen an dem stillen Protest. Nach Polizeischätzung waren es rund 1000 bis 1200 Personen, die in der Stadt unterwegs waren. Was bewegt die Menschen, die an dieser unangemeldeten Protestform teilnehmen? Das LT hat sich umgehört – und auch bei Personen, die den „Spaziergängern“ mit Skepsis begegnen.

