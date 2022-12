Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall in Landsberg

Eine Autofahrerin übersieht am Kreisverkehr im Landsberger Osten ein anderes Auto. Beim Unfall entsteht hoher Sachschaden.

Am Mittwochvormittag hat sich im Landsberger Osten ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 41-jährige aus Germering gegen 9.40 Uhr mit ihrem Auto an der Autobahnausfahrt Landsberg-Ost nach rechts auf die Staatsstraße 2054 in Richtung Landsberg abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den an der Einmündung wartenden Wagen einer 25-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg und fuhr auf diesen auf. Die 25-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro. (AZ)

