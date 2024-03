Landsberg

Kabarett in Landsberg: Das Kavernenduo 2.0 teilt deftig aus

Plus Das Quartett nimmt Politik und Politiker im Stadttheater ins Visier. Zum zweiten Mal wird der "Landsberger Stecken" verliehen.

Von Romi Löbhard

Das Kavernenduo 2.0 hat wieder zugeschlagen: Die vier Spitzbuben und -mädchen plus Mann am Klavier sammelten in den vergangenen zwei Jahren Auffälliges und Abgründiges, Unverständliches und Komisches aus der Politik – mit und ohne Lokalkolorit. Mit dem ihnen eigenen Humor präsentierten sie ihre Fundstücke auf der Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum im Landsberger Stadttheater. Und nicht nur das: Zum zweiten Mal verliehen sie auch den „Landsberger Stecken“ für besondere „Nicht-Verdienste“ genauer gesagt nicht unbedingt verständliche Entscheidungen.

Das gleich vorweg: Die nicht unbedingt erstrebenswerte, satirische Auszeichnung erhielt Ludwig Hartmann, der sich zugunsten des Postens eines Vizepräsidenten im Bayerischen Landtag nicht nur als Fraktionschef, sondern auch aus dem Landsberger Stadtrat verabschiedete „und seine Heimatstadt im Stich gelassen hat“.

