Klinikum sucht Betreuungsplätze für den Nachwuchs der Beschäftigten

Das Klinikum Landsberg befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kinderhauses an der Römerauterrasse. In der Bildmitte sind die Container zu sehen, die während der Aufstockung der Kita genutzt wurden.

Plus Das Klinik-Personal aus dem Umkreis ist darauf angewiesen, dass die Kinder in eine Landsberger Kita gehen können. Doch die städtischen Einrichtungen sind voll.

Von Dominik Stenzel

Ursprünglich war angedacht, dass die Kinder von auswärtigen Beschäftigten des Klinikums Landsbergs nach der Aufstockung im Kinderhaus an der Römerauterrasse betreut werden können. Die Einrichtung befindet sich in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses. In die Tat ist diese Idee bislang allerdings nicht umgesetzt worden. Alexa Dorow, CSU-Stadträtin und Pressesprecherin des Klinikums, regte daher jüngst in einer Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses eine Überprüfung und Überarbeitung der Kriterien an. Aus Sicht der Verwaltung würde das jedoch nichts bringen: Denn alle städtischen Kitas sind momentan voll belegt und zunächst müssten Buben und Mädchen aus Landsberg berücksichtigt werden. Es gibt aber Alternativvorschläge.

Das Klinikum Landsberg ist dringend auf Betreuungsplätze für die Kinder seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. „Es geht nicht nur darum, neue Fachkräfte zu gewinnen, sondern auch darum, Fachkräfte zu halten“, sagt Alexa Dorow auf Nachfrage. Konkret gebe es etwa in umliegenden Gemeinden lebende Mütter, die nach der Elternzeit gerne wieder ihre Arbeit im Klinikum aufnehmen würden. Dazu sei allerdings ein Kindergartenplatz in Landsberg nötig. Die Schichten beginnen laut Dorow oft schon in den frühen Morgenstunden, wenn insbesondere in kleineren Kommunen die Einrichtungen noch nicht geöffnet haben.

