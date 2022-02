Landsberg

14:00 Uhr

So feiern die Landsberger am Lumpigen Donnerstag

Plus Kein Gaudiwurm und Festzelt, aber Weißwurst und Weißbier zum Frühstück sind in diesem Jahr beim Lumpigen Donnerstag möglich. So ist die Stimmung unter den Partywütigen in Landsberg.

Von Vanessa Polednia

Auf dem Hauptplatz in Landsberg herrscht auf den ersten Blick das normale Treiben. Bei näherer Betrachtung fällt dann doch auf: Aus vielen Lokalen in der Altstadt hört man Gläserklirren und lachende Menschen. Es ist Lumpiger Donnerstag und ganz Landsberg verwandelt sich dann normalerweise zur Partyzone. Coronabedingt kann der Umzug samt Gaudiwurm zum zweiten Mal nicht durch die Gassen ziehen. Und auch vom Festzelt ist wieder einmal keine Spur. Dennoch lassen sich einige Partywütige nicht die Stimmung vermiesen. So feiern die Landsberger am Lumpigen.

