Marianne Asam sagt nach 31 Jahren beim BRK Landsberg Servus

Marianne Asam war drei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen im BRK Landsberg tätig. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest.

Im Jahr 1992 trat Marianne Asam als Erzieherin im Kindergarten Hofstetten beim BRK Landsberg ein. Damals wusste sie bestimmt noch nicht, wie weit ihr Weg beim BRK gehen würde. Jetzt, nach 31 Dienstjahren, zuletzt als stellvertretende Kreisgeschäftsführerin, verabschiedete das Rote Kreuz Landsberg Marianne Asam in den Ruhestand.

Marianne Asam war in den drei Jahrzehnten für viele verschiedene Bereiche zuständig: Ab 1994 war sie Leiterin des Kindergartens in Lengenfeld, dann wechselte sie 2006 in die Geschäftsstelle als Bereichsleitung soziale Dienste. Dort war sie bis zuletzt zuständig für die Flüchtlingsarbeit, Kleiderläden, Seniorenwohnen und die Blutspende. Als sie ab 2011 zusätzlich das Amt der stellvertretenden Geschäftsleitung übernahm, kamen noch weitere Aufgaben und Tätigkeitsfelder hinzu.

In den drei Jahrzehnten war die Freude am Gestalten und Menschen helfen zu können der ständige Motivator für Marianne Asam. Sie hinterlässt eine große Lücke im Roten Kreuz Landsberg, heißt es in einer Pressemeldung des Roten Kreuzes.

Marianne Asam war eine wirkliche Macherin

Hier waren sich auch Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner und der ehemalige Kreisgeschäftsführer Anton Huber einig. "Marianne Asam war eine loyale Stellvertretung und eine wirkliche Macherin, die sich jeder Aufgabe mit Engagement angenommen hat", sagte Andreas Lehner bei der Verabschiedungsfeier. Auch Anton Huber erwähnte, dass sich Marianne Asam nie "die Butter vom Brot nehmen lassen hat".

Ehrenamtlich wird Asam das Rote Kreuz Landsberg in der Gemeinschaft Wohlfahrt- und Sozialarbeit weiterhin unterstützen. Die Position der stellvertretenden Kreisgeschäftsführerin übernimmt Sonja Huber. Als Leitung der Verwaltung und Mitarbeiterin des BRK Landsberg seit 1999 werde Huber ihre neuen Aufgaben mit großem Engagement und Können angehen. (AZ)

