Landsberg

16:55 Uhr

Oide Wiesn: Schöne Tradition oder Eingriff in die Altstadt-Kulisse?

Zur Oidn Wiesn in Landsberg zog es in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter rund 5000 Besucherinnen und Besucher.

Plus In der Landsberger Innenstadt dürfen keine Festzelte mehr aufgebaut werden. Der Stadtrat trifft diese Entscheidung nach der Beschwerde einiger Gastronomen.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Auf der Tribüne im Sitzungssaal des Rathauses war am Mittwochabend kaum ein Platz frei. Die Organisatoren und mehrere Unterstützer der Oidn Wiesn waren gekommen, ging es doch um die Zukunft ihres Landwirtschaftsfests in Landsberg. Für sie endete der Tagesordnungspunkt mit einer bitteren Enttäuschung: In einer denkbar knappen Entscheidung beschloss der Stadtrat, dass in Zukunft keine Festzelte mehr in der Innenstadt aufgebaut werden dürfen. Darüber gab es eine lange Debatte – und kurzzeitig Verwirrung um das Abstimmungsergebnis.

Die Oide Wiesn richteten seit 2017 immer am letzten Sonntag der Sommerferien die VR-Bank Landsberg-Ammersee, der Bayerische Bauernverband und die Landfrauen aus. Für den feierlichen Rahmen wurde auf dem Hellmairplatz ein großes Festzelt aufgebaut. Zu Beginn der Sitzung machte die Verwaltung in Person von Ordnungsamtsleiter Ernst Müller dazu ihren Standpunkt klar. In seinen Augen stellt das Festzelt, das für die Oide Wiesn auf dem Hellmairplatz aufgebaut wird, optisch einen nicht unerheblichen Eingriff in die Altstadt dar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen