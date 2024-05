Zwischen Landsberg und Penzing stoßen zwei Fahrzeuge zusammen

Am Donnerstagnachmittag stoßen zwei Fahrzeuge zwischen Landsberg und Penzing zusammen. Es entsteht ein Sachschaden.

Erneut ist es am Donnerstagnachmittag zwischen Landsberg und Penzing an der Einmündung der A96 in die Staatsstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 24-jähriger Mann kam gegen 16.40 Uhr mit seinem Auto von der A96 und wollte in Richtung Penzing weiterfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Verkehrsteilnehmers.

Der konnte mit seinem Kleintransporter nicht mehr ausweichen und stieß hinten rechts in den Pkw des Unfallverursachers. Es wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Den Unfallverursacher erwartet ein Bußgeld. (AZ)

