Sport Pio zieht die Reißleine und stellt sich neu auf

Plus Geschäftsinhaber Dominik Piotrowski verlagert den Standort und verkleinert sich. Für die Gewerbefläche in Landsberg nahe der A96 gibt es bereits einen Nachmieter.

Von Christian Mühlhause

Dominik Piotrowski betreibt das Geschäft Intersport Pio in Landsberg. Er hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, sein Geschäft am bisherigen Standort aufzugeben und sich deutlich zu verkleinern. Über die Beweggründe hat er mit unserer Redaktion gesprochen. Welches Unternehmen die Fläche an der Augsburger Straße künftig nutzt, steht auch bereits fest.

Dominik Piotrowski ist ernüchtert und blickt zugleich zuversichtlich nach vorn: "Zwei Jahre haben wir jetzt mit zu wenig Personal gearbeitet und keinen passenden Ersatz gefunden. Es geht nicht mehr, deswegen habe ich die Reißleine gezogen, und wir stellen uns neu auf." Er bräuchte am jetzigen Standort 15 Mitarbeiter, um den Betrieb in der gewünschten Form zu führen, meist seien es aber nur zehn gewesen, sagt er. Am 24. Februar ist deswegen Schluss an der Augsburger Straße, nahe der A96. Voraussichtlich ab dem 15. März soll es dann im Lechland-Center weitergehen. Dann aber auf 180 statt 900 Quadratmetern. Vielleicht könne er sogar schon eine Woche früher öffnen, das hänge von den Handwerkern ab, so der Geschäftsinhaber. Per Mail und Telefon sei er während der Übergangszeit aber erreichbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

