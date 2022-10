Stabübergabe am Landsberger Schulamt

Brigitte Sulzenbacher übergibt die Leitung des Staatlichen Schulamts an Steffen Heußner. In der Mittelschule in Landsberg wird sie feierlich verabschiedet.

Während eines fröhlich-feierlichen Nachmittags in der Aula der Mittelschule Landsberg wurde Brigitte Sulzenbacher, ehemalige fachliche Leitung am Staatlichen Schulamt im Landkreis Landsberg, offiziell in den Ruhestand verabschiedet und ihr Nachfolger Steffen Heußner in das Amt eingeführt.

Sie habe stets Haltung gezeigt und habe die Wichtigkeit erkannt, Führungskräfte zu gewinnen wie auch zu fördern. Das sagte Anneliese Willfahrt, Bereichsleiterin Schulen an der Regierung von Oberbayern, über die aus dem Dienst scheidende fachliche Leiterin. Auch lobte sie deren Interesse an der Förderung von Praktikumslehrern und ihre unaufgeregte, effiziente Arbeitsweise. Die 1960 in Kempten geborene Sulzenbacher hatte Lehramt in Augsburg studiert und war anschließend an verschiedenen Schulen in Schwaben tätig. 2002 war die mittlerweile zur Beratungslehrerin Ausgebildete nach Oberbayern gewechselt. Sie leitete Schulen im Landkreis Landsberg, konzipierte Lehrgänge und führte diese durch. Sie wurde zunächst Schulrätin (2014), nach einigen Jahren Schulamtsdirektorin (2018). Vor zwei Jahren hatte Sulzenbacher die fachliche Leitung am Schulamt übernommen.

Brigitte Sulzenbacher (links) wurde in der Aula der Mittelschule Landsberg von Anneliese Willfahrt verabschiedet. Foto: Christian Rudnik

Ihr Nachfolger ist der Unterfranke Steffen Heußner aus Würzburg. Er sei nicht nur Fachberater im Bereich Verkehrserziehung, führte Anneliese Willfahrt aus. Vielmehr sei der 43-Jährige ein großer Befürworter der Ganztagsschule und als Referent für den Bereich sieben Jahre lang im Ministerium tätig gewesen. Zusätzlich entpackte Willfahrt ein "Überraschungspaket": Als solches bezeichnete sie Carmen Audilet, die so kurzfristig ab 1. November für die vakante Stelle des Schulamtsdirektors gewonnen werden konnte. Audilet ist seit 20 Jahren im Schuldienst, war im Raum Aichach/Friedberg Konrektorin und Rektorin, unterrichtete aber auch schon in der Grund- und Mittelschule Weil.

Stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler lobte Sulzenbacher, sie habe das Schulamt stets souverän und mit Herzblut geleitet. Steffen Heußner wiederum sei der richtige Mann am richtigen Platz. Sie hoffe weiterhin auf gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit, so die Landratsstellvertreterin. Der Meinung, dass Heußner "genau der Richtige" sei, ist auch Personalratsvorsitzender Sebastian Goth. Die Zusammenarbeit mit ihm verlaufe stets sehr vertraulich.

Henriette Beltz, die Rektorin der Grundschule Kaufering, sorgte mit einer Einlage für Lacher. Foto: Christian Rudnik

Sie habe in allen zehn Jahrgangsstufen unterrichtet, sagte Brigitte Sulzenbacher beim Rückblick auf ihr Berufsleben. Wichtig sei ihr stets der Austausch mit den Schulämtern in den Nachbarlandkreisen gewesen. Jetzt aber freue sie sich auf die "Offene Ganztagsgruppe zu Hause". Nachfolger Steffen Heußner war vor zwei Jahren an das Schulamt in Landsberg gewechselt. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Carmen Audilet, so der neue fachliche Leiter, und darauf, mit ihr gemeinsam den "Acker" weiter pflegen und dann auch Erfolge ernten zu können. Die Angesprochene berichtete, dass sie erst seit zwei Tagen von ihrer Versetzung ans Landsberger Schulamt wisse. Ein wenig Wehmut habe sie dann schon umweht, als sie sich von "ihrer" Klasse verabschiedete.

Lesen Sie dazu auch

Musikalische Beiträge von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen, Lehrern und der Lehrerband rundeten den Nachmittag ab.