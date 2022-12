Toller Erfolg: Benefizkonzert für die Kartei der Not in Landsberg

Beim Benefizkonzert des Musikvereins Penzing in Landsberg werden fleißig Spenden gesammelt. Was den Besuchern musikalisch geboten wird.

Gut zwei Stunden lang entführte das Blasorchester Penzing sein Publikum in das "Wunderland der Töne". Am Ende sorgte der gute Klang in der weihnachtlich geschmückten Aula der Freien Waldorfschule in Landsberg nicht nur für riesigen Applaus, sondern auch für eine gute Tat: Der Spendentopf war nämlich mit 7320 Euro bereits gut gefüllt. Davon wird der Musikverein Penzing auf Wunsch der Spender 4555 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, sowie 2765 Euro dem Hospiz- und Palliativverein Landsberg überweisen.

Bevor Dirigent Martin Hommer und seine Interpreten dem Publikum die klingenden Früchte des zurückliegenden Proben-Marathons präsentierten, berichteten LT-Redakteur Gerald Modlinger für die Kartei der Not und Emanuel Zehetbauer, der zweite Vorsitzende des Hospiz- und Palliativvereins, über die Arbeit und die tagtäglichen Leistungen der beiden sozialen Einrichtungen.

Seit 1965 unterstützt die Kartei der Not als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags bedürftige Menschen jeglichen Alters in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Mit über 45 Millionen Euro konnte die Stiftung bis heute Bedürftigen in Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern unter die Arme greifen. Jede Spende geht direkt an die Betroffenen.

Zweiter Vorsitzender Emanuel Zehetbauer stellte den Hospiz- und Palliativverein Landsberg vor. Foto: Thorsten Jordan

Ziel der Arbeit des Hospiz- und Palliativvereins Landsberg ist es, schwer kranken Menschen am Lebensende die bestmögliche Lebensqualität möglichst in ihrer gewohnten Umgebung zu erhalten. Fünf hauptamtliche Koordinatorinnen sind Fachkräfte mit Palliativ-Care-Weiterbildung. Sie nehmen den Erstkontakt mit Patienten und Angehörigen auf und organisieren nach deren Bedürfnissen den Einsatz der rund 90 ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter.

Die musikalischen Schwerpunkte des Benefizkonzerts widmete das Penzinger Blasorchester im ersten Teil der Unterhaltungs- und Filmmusik sowie nach der Pause den weihnachtlichen Tondichtungen. Unter den melodischen Vorträgen glänzten vorab der Marsch "So schön ist Blasmusik" (arrangiert von Martin Scharnagl) und das musikalische Werk "Beyond the Horizon" von Rosana Galante – gefolgt von dem lyrischen Walzer aus der Jazz Suite 2 von Dimitri Schostakowitsch. Unter dem Titel "Man in the Ice" erinnerte Posaunist Daniel Schmidt als Moderator des Abends an "Ötzi", der in den Ötztaler Alpen rücklings ermordet wurde und dessen tiefgefrorene Leiche erst 3000 Jahre später von deutschen Urlaubern zufällig entdeckt wurde. Der darüber begeisterte Tondichter Otto Schwartz hat Ötzi damit ein musikalisches Denkmal gesetzt.

Viel Beifall gab es für die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Penzing in der Aula der Waldorfschule Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Das Medley "80er Kult-Tour" erinnerte danach an die zum Teil heute noch bekannten Hits der Jahre 1975 bis 1990. Im zweiten Teil des Benefizkonzerts folgten die von vielen Besuchern erwarteten Weihnachtsmelodien: So "Let the Bells ring!" von Robert Buckley sowie "Greensleeves" von Alfred Reed und "Trepack" aus dem Ballett "Der Nussknacker" von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Doch das Penzinger Blasorchester als Herzstück und Flaggschiff des Musikvereins Penzing konnte neben den Mitgliedern an den Instrumenten "auch mit dem singenden Multitalent Maria Hommer" aufwarten – so der Moderator Daniel Schmidt bei seiner Ankündigung. Kurzerhand legte die Sängerin daraufhin ihre Klarinette zur Seite und trat ans Mikrofon, um die Zuhörer mit den amerikanischen Weihnachtsliedern "Have yourself a merry little Christmas" und "Grown-up Christmas List" zu begeistern.

Nach einem ganzen Strauß von weiteren weltweit bekannten Weihnachtsliedern kündigte der Moderator das offizielle Konzertende an. Dass er damit beim Publikum aber nicht ankam, bescheinigten ihm die Zuhörer mit lang anhaltendem Klatschen. Dirigent Hommer griff also erneut zum Taktstock und sorgte für ein reichlich gefülltes Füllhorn von weiteren weihnachtlichen Melodien. Weil diese Zugabe offensichtlich aber trotzdem nicht ausreichte, zog Hommer die klingende "Trumpfkarte" – den berühmten "Andachtsjodler". Die Reaktion darauf folgte prompt. Der Reihe nach erhoben sich die Zuhörer und klatschten Beifall.