Verwaltungsrat des Klinikums: Der Landrat kassiert eine Abstimmungspleite

Plus Im Verwaltungsrat des Klinikums Landsberg sitzen künftig auch zwei Sachverständige. Ein Kandidat fällt bei der Abstimmung durch.

Im Verwaltungsrat des Klinikums Landsberg kam es vergangenes Jahr zu heftigen politischen Spannungen. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) erweiterte das Gremium danach um seine Stellvertreter. Als es jetzt im Kreisausschuss darum ging, zwei externe Sachverständige zu wählen, gab es eine Abstimmungspleite für den Landrat, der auch Vorsitzender des Verwaltungsrats ist.