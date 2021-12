Landsberg

18:49 Uhr

Vespa: Wie ein Roller in Landsberg zu einem „Kulturdenkmal“ wurde

Plus Seit 75 Jahren gibt es die Vespa, die im Kreis Landsberg auch immer öfter im Winter genutzt wird. Fans aus der Region schwelgen zum Jubiläum in Erinnerungen. Wie die italienischen Roller Verbindungen in die ganze Welt schaffen.

Von Dominik Stenzel

Die Vespa gilt als der Kultroller schlechthin – und wird im Landkreis Landsberg auch im Winter immer öfter genutzt. Vor gut 75 Jahren wurde das Patent für das elegante italienische Zweirad angemeldet. Zum Jubiläum schwelgen Fans aus der Region in Erinnerungen. Der SIP Scootershop stellt in einem Blog die verschiedenen Modelle vor. Wie durch die Vespa eine eigene Subkultur entstanden ist und Freundschaften auf der ganzen Welt entstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

