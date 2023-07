Wo klemmt es im Ehrenamt im Landkreis Landsberg?

Die SPD veranstaltet in Landsberg einen Ehrenamtsempfang. Die Politiker betonen, wie wichtig das Ehrenamt für die Demokratie ist.

Wo klemmt es im Ehrenamt? Was kann die Politik besser machen? Der Ehrenamtsempfang der SPD im Historischen Rathaus in Landsberg diente dazu, Kritik und Anregungen aufzunehmen. Eingeladen waren Ehrenamtliche aus dem Landkreis.

Das Ehrenamt stärken und mehr anzuerkennen sowie Hindernisse aus dem Weg zu räumen war das Anliegen von Ruth Waldmann, Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion für bürgerschaftliches Engagement und Mitglied des Kuratoriums Zukunftsstiftung Ehrenamt. Sich ehrenamtlich zu engagieren, selbst etwas zu machen und sich Gehör zu verschaffen sei eine Errungenschaft, die erst eine Demokratie möglich mache, betonte die Politikerin, die zum Teil in Dießen aufwuchs, in ihrer Ansprache. „Das Recht, sich im öffentlichen Leben zu betätigen, ist nicht in allen Ländern selbstverständlich.“ Ehrenamt sei Beteiligung auf Augenhöhe, es gäbe dabei aber noch Luft nach oben, so Waldmann.

Einen ersten Schritt zur Aufwertung des Ehrenamts hat die Politik 2014 getan, als das Ehrenamt als Staatsziel definiert und in die Bayerische Verfassung aufgenommen wurde. Als weitere Ziele nannte Waldmann weniger Bürokratie im Ehrenamt sowie eine stetige Finanzierung. Auch die Ehrenamtskarte gelte es zu stärken und weiterzuentwickeln. So könnte sich die Politikerin vorstellen, dass Ehrenamtliche ein kostenloses ÖPNV-Ticket erhielten, das sie auch in ihrer Freizeit nutzen könnten. Mit Blick auf die Jugend sagte sie, die Vorbereitung auf ein Ehrenamt sollte auch als schulische Aufgabe begriffen werden.

Sie diskutierten mit Ehrenamtlichen aus dem Landkreis Landsberg: (von links) Thomas Salzberger (Bürgermeister Kaufering), Amir Sakuric (SPD-Landtagskandidat), Ruth Waldmann (SPD-Landtagsabgeordnete), Florian Ritter (SPD-Landtagsabgeordneter), Dr. Albert Thurner (Bürgermeister Vilgertshofen), Markus Wasserle (SPD-Kreisvorsitzender). Foto: Christian Rudnik

Florian Ritter, Sprecher der oberbayerischen SPD-Landtagsabgeordneten, ist seit 1979 in der Sozialpolitik tätig und gehört seit 2003 dem Landtag an, wird aber nicht noch einmal kandidieren. Auch er brach eine Lanze für das Ehrenamt. Dieses trage zur Vielfalt und Lebendigkeit einer Gesellschaft bei. Gerade in den Bereichen Retten und Schützen sei der Staat auf die Ehrenamtlichen angewiesen. „Demokratie lebt von Engagement, und dieses macht sie stark“, so Ritter. Notwendig sei eine bessere politische Bildung sowie mehr Aufklärung über die Feinde der Demokratie und ihre Propagandatricks, sagte Ritter und berichtete über Anträge der AfD im Bayerischen Landtag, die sich gegen ehrenamtliche Gruppierungen wendeten, die sich gegen Rechtsextremismus engagierten. Den Ehrenamtlichen riet er, selbstbewusst aufzutreten und den Politikern auch unangenehme Wahrheiten zuzutrauen. „Die Politik hat allen Grund, Ihnen zuzuhören.“

Zwei Eltern kritisieren die Umsetzung des Ganztagesbetreuung

Dazu diente auch der zweite Teil des Abends, den viele Ehrenamtliche nutzten, um mit den anwesenden Politikern und Politikerinnen ins Gespräch zu kommen. Zu ihnen zählten auch Melanie Einwich und Julia Benninger, die dem Elternbeirat des katholischen Kindergartens in Geltendorf angehören und die Umsetzung der Ganztagesbetreuung für Kinder bis 2026 anmahnten. Derzeit gäbe es eine lange Warteliste für Betreuungsplätze, bedauerten die Mütter. Die Gemeinde habe einerseits die Entwicklung verschlafen, andererseits dauerten staatliche Förderzusagen zu lange. Ein Ehrenamtlicher einer Hilfsorganisation kritisierte im Gespräch mit unserer Redaktion die fehlende Gleichstellung von Haupt- und Ehrenamtlichen. Ein Umdenken diesbezüglich bedürfe es jedoch nicht nur in der Politik, sondern auch in den Organisationen selbst.

