Feuerwehr Leeder zieht Bilanz: Von ruhigen Monaten zum Einsatzmarathon

Die Feuerwehr Leeder meisterte ein Jahr extremer Gegensätze. Florian Hagenbusch bleibt nach Neuwahl Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr.

Kurios verlief das vergangene Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Leeder. Denn bis zum 6. Mai hatten die 62 Aktiven außer zwei Verkehrsabsicherungen keinen einzigen Einsatz. Ganz anders dann am 11. Juli, der nicht nur aufgrund der hohen Temperaturen ein heißer Tag für die Leederer Feuerwehr war. Denn zunächst wurde man zu einem Wohnhausbrand im eigenen Dorf gerufen und auf dem Heimweg musste die Truppe dann noch zu einem brennenden Lastwagen auf einem Firmengelände ausrücken. In der Nacht tobte ein Unwetter über dem Fuchstal, sodass man weitere zehnmal Hilfe leistete. Wie Kommandant Florian Hagenbusch bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Hofgartenhaus berichtete, waren es 2023 insgesamt 38 Einsätze.

2023 haben mehr neue Feuerwehranwärterinnen und -anwärter gemeldet

Darunter befanden sich fünf Brände, 21 technische Hilfeleistungen, acht Absperrdienste und in vier Fällen hatten Brandmeldeanlagen ausgelöst, ohne dass eine konkrete Gefahr bestand. Der aufwendigste Einsatz war Mitte November der Brand des Hackschnitzellagers auf einem Biomassehof, wo 40 Feuerwehrleute aus Leeder über 22 Stunden ihren Dienst leisteten. Auch der anwesende Kreisbrandmeister Tobias Kettner sprach dabei von einem außergewöhnlichen Brand, zu dem immer mehr und mehr Feuerwehren gerufen werden mussten.

Insgesamt wurden, so Hagenbusch, 1577 Stunden bei Einsätzen und 1769 Stunden bei Übungen geleistet, das waren im Schnitt 54 Stunden für jeden der Aktiven. Wichtigstes Ereignis für die Feuerwehr Leeder im Jahr 2023 sei aber im September die Inbetriebnahme und Weihe des neuen Gerätefahrzeuges vom Typ GW-L2 gewesen. Dessen Beschaffung habe ihn seine ganze sechsjährige Amtszeit begleitet, sagte Hagenbusch. Hervorragend aufgestellt sei in Leeder die Nachwuchsarbeit, wies der Kommandant hin, sodass man sich um die Zukunft der Wehr keine Gedanken machen müsse. Dem Bericht des Jugendwartes Dominik Guggenmos war zu entnehmen, dass es derzeit 23 Feuerwehranwärter im Alter von 12 bis 18 Jahren gebe, neun Mehr als noch 2022.

Feuerwehr Leeder hat nun ebenfalls einen Gerätewart

Bei der turnusmäßigen Neuwahl behielten Florian Hagenbusch und Patrick Rabl ihre Ämter als Erster und Zweiter Kommandant. Angesichts einer Reihe von Gegenstimmen wies Hagenbusch darauf hin, dass bei Einsätzen rasche Entscheidungen erforderlich seien, hinterher könne man aber gerne darüber diskutieren. Als Mannschaftsvertreter wurde Korbinian Ambos bestätigt, Kassenprüfer bleiben Andy Heiler und Christoph Kneißl. Letzterer hat das neu geschaffene Amt des zweiten Gerätewarts übernommen, das von der Gemeinde auch vergütet wird. Durch Tobias Kettner geehrt wurde für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst Andre Kirsten. Nachgeholt wurde die Ernennung zum Ehrenmitglied für Alois Epple.

Über einen äußerst aktiven Feuerwehrverein berichtete Patrick Rabl, der auch dessen Vorsitzender ist. Im Vorjahr waren es 42 Veranstaltungen und Treffen, dazu gehörte die Beteiligung am Frühjahrs- und Herbstmarkt und an den Wettbewerben für die örtlichen Vereine im Schießen, Fußball und Eisstock. Als Neuerung wird es heuer am 25. Mai einen Familientag geben, so Rabl, wo man unter anderem das Ablöschen eines Fettbrandes demonstrieren werde. In seinem Grußwort lobte Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg die Jugendarbeit und die Bereitschaft der Aktiven, zusammen mit der Wehr aus Asch das neue Feuerwehrhaus westlich des Wärmetopfes zu planen und zu beziehen. Dessen Kosten schätzte er auf sechs bis sieben Millionen Euro, die Einweihung werde er in seiner Amtszeit allerdings nicht mehr erleben, sagte er.