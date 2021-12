Intel in Penzing? Abgeordneter Michael Kießling bezieht Stellung

Über eine mögliche Intel-Ansiedlung am Penzinger Fliegerhorst wird kontrovers diskutiert. Nun äußert sich auch der Landsberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling.

Der Penzinger Fliegerhorst ist weiter als möglicher Intel-Standort im Rennen. Sowohl in der Kommunalpolitik, als auch in der Bevölkerung wird kontrovers über das Vorhaben diskutiert. Der Landsberger Bundestagsabgeordnete Michael Kießling ( CSU) stellt sich nun hinter das Projekt.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei festzuhalten, dass sich der Freistaat Bayern bewusst mit mehreren Standorten - darunter auch Penzing - für die Ansiedlung von Intel beworben hat. Daran anschließend habe sich die Mehrheit der Räte der Gemeinde Penzing und der Stadt Landsberg hinter diese Bewerbung gestellt.

Kießling: Bedenken sollten ernst genommen werden

"Diesen Entschluss halte ich für richtig und daher unterstütze ich diesen auch. Denn eine Ansiedelung einer zukunftsversprechenden Halbleiterproduktion bringt auf lange Sicht qualitative Arbeits- und Ausbildungsplätze, aber auch wirtschaftliche Sicherheit für unsere Bürger und Kommunen", sagt Michael Kießing. "Blickt man zusätzlich auf die aktuell stattfindende Transformation der Automobilindustrie - für unsere Region ein bedeutsamer Wirtschaftszweig-, so zeigt sich, dass man gerade jetzt die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region im Blick haben sollte. Deswegen darf man solch eine Chance keinesfalls ungeprüft ausschlagen."

Auf dem Penzinger Fliegerhorstgelände könnte der Chip-Riese Intel eine Fabrik bauen. Foto: Christian Rudnik (Archivfoto)

Die einhergehenden Bedenken, welche beispielsweise die Schaffung von Wohnraum und der notwendigen Verkehrsinfrastruktur beträfen oder auch den umweltverträglichen Umgang, müsse man ernst nehmen: "Deshalb ist es wichtig, dass man offen im Hinblick auf alle Belange in das Verfahren einsteigt, und wenn die konkreten Kriterien auf dem Tisch liegen, abwägt und entscheidet", so Kießling. "Jedoch schon vorab über einen nicht bestätigten Flächenverbrauch sowie Mitarbeiterzahlen zu spekulieren, wäre für eine Entscheidung mit dieser Zukunftsperspektive nicht nur fahrlässig, sondern zudem unnötig. Es muss meines Erachtens sachlich, objektiv und ergebnissoffen darüber befunden werden. "

Planungshoheit obliegt den Kommunen

Bevor jedoch über einen möglichen Bau gesprochen werde, stünden zunächst zwei Entscheidungen an: Zum einen die mögliche positive Beurteilung der Bewerbung für den Standort Penzing durch Intel und zum anderen die Entscheidung der Kommunen Penzing und Landsberg, ob überhaupt und wie einer Niederlassung von Intel zugestimmt werden kann. "Letztere zeigt dabei eindrücklich, dass die Planungshoheit und das Ausmaß des Baurechts - das heißt, was darf wie und wo gebaut werden - ausschließlich den Kommunen obliegt. Zudem bin ich mir sicher, dass beide Kommunen diese Entscheidung sorgsam abwägen und verantwortungsvoll treffen werden."

Michael Kießling fordert daher dazu auf, die Bewerbung als Chance für die Region zu verstehen und das Bewerbungsverfahren offen für jegliche Blickrichtung zu durchlaufen. "Entschieden wird dann, wenn belastbare Fakten und damit einhergehende Bedingungen vorliegen. Denn fest steht: Wir müssen auch an Morgen denken - wie wird sich unsere Industrie wandeln und was wird zukünftig noch benötigt“, so der Bundestagsabgeordnete.

Der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU) positionierte sich in der vergangenen Woche in einem Video ähnlich zu dem Projekt wie nun Kießling. (lt)