Fliegerhorst: Wird der Penzinger Gemeinderat zum zahnlosen Tiger?

Plus Penzings Gemeinderat soll am Montag Entscheidungen zum Fliegerhorst treffen. Drei Gemeinderäte fürchten eine Entmachtung. Der Bürgermeister bezieht Stellung.

In der Sitzung des Penzinger Gemeinderats am Montagabend sollen einige richtungsweisende Entscheidungen zum Fliegerhorst getroffen werden. Bevor abgestimmt wird, sind aber voraussichtlich noch kontroverse Diskussionen zu erwarten. Drei Gemeinderäte kritisieren im Vorfeld der Sitzung die Planungen und fürchten eine Entmachtung des Gemeinderats.