Polizei sucht nach Einbrüchen in Jugendtreffs Zeugen

In Prittriching und in Petzenhofen brechen Unbekannte zwei Bauwagen auf. Unter anderem werden Bargeld und Alkohol gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Samstag und Dienstag sind Unbekannte in zwei Bauwagen im Landkreis Landsberg eingedrungen. So wurde ein Bauwagen, der östlich von Prittriching steht und als Jugendtreff genutzt wird, aufgebrochen und durchwühlt. Neben 150 Euro Bargeld entwendeten die Unbekannten auch zwei Kameras im Wert von mehr als 200 Euro. An der aufgebrochenen Zugangstüre entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Im selben Zeitraum wurde auch ein Bauwagen, der westlich des Geltendorfer Ortsteils Petzenhofen steht und als Jugendtreff genutzt wird, aufgebrochen und durchwühlt. Es wurden neben etwa 80 Euro Bargeld auch diverse Alkoholika im Gesamtwert von rund 100 Euro entwendet. Der Sachschaden an der Zugangstüre und einem Fenster liegt bei etwa 100 Euro, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch