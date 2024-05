Gemeinde lässt Schallschutzgutachten prüfen

Plus Wie hoch ist die Lärmbelastung der Ortsumfahrung Lengenfeld? Das soll ein weiteres Gutachten überprüfen.

ngeNach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit feierte die Gemeinde Pürgen im Mai 2023 die Fertigstellung der Ortsumfahrung Lengenfeld. Für das Projekt gebe es viel Lob und Erleichterung über die Verkehrsentlastung in Lengenfeld, aber auch Kritik, dass dort eine gefährliche Stelle entstanden sei. Ein weiterer Kritikpunkt: Stimmt das unbedenkliche Schallschutzgutachten mit der tatsächlichen Lärmbelastung im Alltag überein?

Eine Untersuchung des beauftragten Ingenieurbüros für Immissionsschutz, EMPlan, hatte ergeben, dass Schallschutzmaßnahmen entlang der Ortsumfahrung nicht nötig seien. Auf Wunsch des Gemeinderats wird diese von der gleichen Firma nun auf ihre Richtigkeit überprüft, um die Werte vergleichen zu können. Hierfür soll eine Dauermessstation für zwei Wochen angebracht werden. Über den genauen Ort und Zeitpunkt soll das Ingenieurbüro gemeinsam mit dem Gemeinderat entscheiden.