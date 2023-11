Reichling

18:00 Uhr

Bürger in Reichling fordern: Keine kommunalen Gebäude für Asylsuchende

Es gibt Kritik an der Überlegung, in der alten Schule in Ludenhausen Geflüchtete unterzubringen.

Plus Eine mögliche Belegung der alten Schule in Ludenhausen stößt auf Vorbehalte. Es gibt einen Eilantrag, und die Ratsmitglieder denken über eine Klage nach.

Dass Asylsuchende bald in die alte Schule in Ludenhausen einziehen könnten, dagegen wehren sich einige Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Reichling. Zur jüngsten Gemeinderatssitzung ging dazu ein Eilantrag ein.

Nachdem es gegen eine mögliche Nutzung der Reichlinger Mehrzweckhalle bereits kürzlich bei einer Infoveranstaltung heftigen Widerstand gegeben hat, gibt es nun auch kritische Stimmen gegen eine Verwendung der alten Schule in Ludenhausen für Geflüchtete. Das ehemalige Schulhaus wird vom Landratsamt Landsberg momentan als die erste Option für eine mögliche Unterbringung von Asylsuchenden in Reichling angesehen, während die Mehrzweckhalle wegen des erforderlichen Brandschutzes momentan nicht mehr „erste Wahl“ ist. Dabei steht allerdings bislang noch nicht fest, ob Reichling überhaupt zu den Kommunen gehören wird, in denen schon ab Dezember Geflüchtete aufgenommen werden sollen.

