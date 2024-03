Von Kita bis Gasbohrung: Die Anträge der Reichlinger Bürgerversammlung

Plus Einige Bürgerthemen sollen im Reichlinger Gemeinderat diskutiert werden. Warum ein Vortrag bei der Bürgerversammlung abgebrochen werden muss.

In der Bürgerversammlung in Reichling wurden auch schriftlich eingegangene Anträge besprochen. Während ein Mann im Publikum anmerkte, dass etwas mehr Vorlaufzeit gut wäre, sodass die Frist eingehalten werden könnte, die bei diesen Anträgen bestehe, verwies Bürgermeister Johannes Hintersberger darauf, dass fristgerecht geladen worden sei.

Zwei im Wortlaut "relativ gleiche" Anträge seien unter anderem dazu eingegangen, dem Thema Gasbohrung eine eigene Veranstaltung zu widmen. Der Bürgermeister erklärte, dass zeitlich mit anderen Umfängen der vorherigen Themen gerechnet wurde. "Das mit der Kita sollte 15 Minuten dauern, dann war es doch eine Stunde." Der Vortrag der Vertreter von Genexco, das verantwortlich Unternehmen bei den Bohrungen, wurde trotzdem an dem Abend zumindest teilweise gehalten, bis aufgrund mehrfacher nachdrücklicher Bitten, in denen um einen weiteren Termin gebeten wurde, der Vortrag doch ein Ende nahm.