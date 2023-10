Ein Verletzter und 35.000 Euro Schaden bei Unfall in Scheuring

Ein hoher Schaden entsteht bei einem Unfall in Scheuring. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Landsberg erleidet leichte Verletzungen.

Bei einem Unfall in der Poststraße in Scheuring am Freitag wurde ein 21-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Landsberg verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die 63-jährige Verursacherin des Unfalls fuhr gegen 10.45 Uhr aus einer Hofeinfahrt heraus und übersah das Auto des jungen Mannes, informiert die Polizei Landsberg. Es kam zu einer Kollision.

Junger Mann aus Kreis Landsberg wird ambulant im Krankenhaus behandelt

Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Pkw des 21-Jährigen musste abgeschleppt werden. (AZ)