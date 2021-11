Die Landsberger Basketballer haben große Personalnot

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg erwartet den Bayernliga-Zweiten Traunstein. Die Frage ist: Wer kann bei Landsberg am Sonntag überhaupt auflaufen?

Horst Geiger, Vorsitzender der DJK Landsberg, bringt es auf den Punkt: „Wir haben eigentlich keine Chance, aber die wollen wir nutzen.“ Tatsächlich könnten die Vorzeichen für das Heimspiel der Landsberger in der Basketball-Bayernliga kaum schlechter stehen.