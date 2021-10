Landsbergs Basketballer senden ein deutliches Lebenszeichen

Plus Nach dem katastrophalen Bayernligastart ist das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg auf Wiedergutmachung aus. Gegen Heising-Kottern liefern die Landsberger einen ganz anderen Auftritt ab.

Die Landsberger Basketballer haben sich rehabilitiert. Nach dem katastrophalen Auftakt gegen Vilsbiburg II holt sich das Team von Trainer Tom Oertel die ersten Punkte in der neuen Bayernligasaison. In Heising-Kottern setzte sich das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg nach einer spannenden Partie mit 72:66 durch, dabei glänzte vor allem ein HSB-Spieler.