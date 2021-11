Bayernliga: HSB Landsberg erlebt in München ein Debakel

Plus Die Landsberger Basketballer gehen beim Bayernliga-Spitzenreiter Jahn München unter. Trainer Tom Oertel sind derzeit die Hände gebunden.

Für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg kam es wie befürchtet: Beim Bayernliga-Spitzenreiter TS Jahn München kassierten die Landsberger Basketballer eine deftige Klatsche. Mit 53:116 musste sich das ersatzgeschwächte Team von Trainer Tom Oertel geschlagen geben.