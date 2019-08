vor 19 Min.

Denklingen mit Glück

VfL bleibt vor Penzing an der Spitze

Beinahe hätte es Tabellenführer Denklingen erwischt, doch dann drehte die Elf von Markus Ansorge das Spiel in Moorenweis und bleibt vorne. Ziemlich schwer taten sich die Denklinger in Moorenweis und in der Schlussphase hatte die Ansorge-Elf noch mal das Glück des Tüchtigen. Beim Stand von 2:1 für den VfL erhielten die Gastgeber einen Elfmeter, doch Denklingens Keeper Manuel Seifert hielt hervorragend. Stattdessen machte der VfL nur wenige Minuten später den Sack zu. „Es war ein etwas glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg“, fasst Markus Ansorge die Partie zusammen.

Schon nach 20 Minuten hatten die Penzinger die Partie entschieden: Peiting hatte dem FCP nichts entgegenzusetzen. Jedenfalls in der ersten Halbzeit. Nach der Pause allerdings schaltete Penzing einen Gang zurück – angesichts des Vorsprungs verständlich – und so konnte Peiting das Ergebnis erträglicher gestalten. FCP-Trainer Jürgen Lugmair war natürlich mit den ersten 20 Minuten sehr zufrieden, danach aber nicht mehr. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir zu schwierige Sachen versucht, uns so Ballverluste geleistet und Peiting aufgebaut.“ Trotzdem ist Lugmair nicht unzufrieden: „Der Start ist geglückt.“

Gut gespielt, aber leer ausgegangen, so lässt sich das erste Heimspiel für Kreisliga-Aufsteiger FC Weil gegen Bernbeuren zusammenfassen. Vor allem in der ersten Halbzeit war Weil den Gästen durchaus ebenbürtig – nur wollte der Ausgleich nicht fallen. Nach der Pause allerdings war Bernbeuren die bessere Mannschaft, da Weil im Angriff nur mehr wenig zustande brachte. (rr/mm)

Moorenweis - Denklingen 1:3; 1:0 Schmid (45+3); 1:1 Greif (52.), 1:2 Sporer (67.), 1:3 Stahl (86.)

Peiting - Penzing 2:5; 0:1 Macierzynski (2.), 0:2 Meier (3./ET), 0:3 Wille (13.), 0:4 Wille (20.), 1:4 Lotter (35.), 2:4 Stadler (85.), 2:5 Adam (95.)

Weil - Bernbeuren 0:3; 0:1 Schmölz (7.), 0:2 Schmölz (78.), 0:3 Natzeder (91.)

