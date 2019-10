Der Weltbeste schießt in Scheuring

Plus Beim zweiten Bundesliga-Wettkampf unterstützt der Weltranglistenerste Artem Chernousov die Scheuringer Schützen. Beim ersten Training darf zugesehen werden.

Einfach mal einen Weltranglisten-Ersten zu einem Wettkampf ins „Dorf-Team“ holen? Das schaffen die Edelweißschützen Scheuring. Am Freitag kommt mit Artem Chernousov der Führende der Weltrangliste mit der Luftpistole zu den Lechrainern, um diese bei den Wettkämpfen in Waldhausen am Wochenende zu verstärken. Zuvor allerdings wird der Russe bei den Edelweißschützen noch eine Trainingseinheit einlegen, die für ihn extrem wichtig ist.

Am Wochenende steht für die Edelweißschützen der zweite Wettkampftag in der 1. Bundesliga an. Diesmal, das hatte Schützenmeister Franz Berghofer schon vor dem Saisonstart angekündigt, soll es kein einjähriges Gastspiel in der höchsten Liga werden. Also verstärkte man sich mit ausländischen Spitzenkräften. Und da ist den Scheuringern mit dem Weltranglistenersten ein richtiger Clou gelungen. Am Freitag „präsentieren“ sie ihren Spitzenschützen im Schützenheim. Gegen 18.30 Uhr wird Chernousov nämlich noch eine Trainingseinheit einlegen und dazu sind auch interessierte Zuschauer eingeladen.

An die Zeitumstellung gewöhnen

Bereits mittags kommt der Russe in München an, wird aber erst mal im Gasthof Probst in Weil Quartier beziehen. „Chernousov kommt direkt aus Irkutsk, hat einen langen Flug hinter sich und muss sich erst mal an die Zeitumstellung gewöhnen“, sagt Berghofer. Immerhin sechs Stunden beträgt der Unterschied. Wenn Chernousov also am Freitag gegen 18.30 Uhr in Scheuring an den Stand tritt, ist seine innere Uhr bereits bei 0.30 Uhr.

Bis Samstag allerdings, wenn es zum Wettkampf nach Waldhausen (Landkreis Biberach) geht, sollte sich der Spitzenschütze an die Umstellung gewöhnt haben. „Mit seinen 23 Jahren steckt er das sicher locker weg“, ist Berghofer zuversichtlich. Dass man den Topathleten nicht vor eigenem Publikum präsentieren kann, sei natürlich schade. „Aber es war von Anfang an klar, dass er nicht immer da sein kann. Wir mussten unsere Wettkampftermine mit ihm abstimmen, diesmal passt es eben.“ Und zumindest beim Training kann man den Spitzenreiter der Weltrangliste ja im Schützenheim begrüßen.

Nur den Griff der Pistole dabei

Dabei wird es sicher nicht nur ein „Show-Schießen“ für Chernousov sein. Im Gegenteil. Im Flieger darf er nämlich nur den Griff von seiner Pistole mitnehmen, der speziell für ihn gefertigt wurde. Das „System“, wie Berghofer sagt, also den Rest der Waffe, stellen die Scheuringer bereit. Zwar nach den genauen Angaben von Chernousov, trotzdem wird er eine gewisse Eingewöhnung brauchen. Allzu lange hat er am Freitagabend aber auch wieder nicht Zeit, denn für die Schützen heißt es dann früh ins Bett gehen, damit man ausgeruht und fit in Waldhausen ankommt.

Dort treffen die Edelweißschützen auf den Gastgeber und auf Kelheim. Zwei Aufgaben, die ganz große Hürden darstellen. „Gegen Kelheim-Gmünd haben wir voraussichtlich auch mit Artem keine Chance“, ist Berghofer vorsichtig. Immerhin schießt bei Kelheim auch die Olympionikin Monika Karsch aus Rott. Auch gegen Waldhausen wäre ein Sieg eine große Überraschung. „Eventuell hätten wir ihn ein anderes Mal mehr gebraucht, aber wir müssen uns auch nach seinen Terminen richten“, so Berghofer.

Das Einheimischen-Modell ist Geschichte

Diese Termine seien auch das Problem mit den ausländischen Top-Schützen. Doch das kennen die anderen Bundesliga-Vereine auch. Trotzdem hat man sich in dieser Saison dazu entschlossen, nicht mehr auf das reine Einheimischen-Modell zu setzen. Und mit dem ersten Sieg am ersten Wettkampfwochenende gegen Hambrücken hat sich die Entscheidung schon ausgezahlt.

Obwohl die Scheuringer als Aufsteiger eigentlich nur einen Wettkampf zu Hause ausrichten dürfen, wird die Lechrainhalle in dieser Saison zwei Mal von den Schützen bevölkert: Neben dem „üblichen“ Heimwettkampf am 16. November gegen den amtierenden deutschen Meister Ludwigsburg findet auch der letzte Durchgang am 4./5. Januar in Scheuring statt. „HSG München hatte Probleme mit der Halle“, sagt Berghofer – also habe man sich darauf geeinigt, dieses Wochenende in Scheuring auszurichten. „München ist der Veranstalter und wir richten aus“, so sei die Vereinbarung.

Für den Verein sei das natürlich eine tolle Sache, freut sich Berghofer, und wer weiß, welchen internationalen Spitzenschützen man dann präsentieren kann. Neben dem Weltranglisten-Ersten haben die Edelweißschützen ja noch weitere verpflichtet.