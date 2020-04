Die Basketballer der DJK Landsberg haben Gewissheit

Plus Nach dem vorzeitigen Saisonende hat der Bayerische Basketballverband eine Entscheidung getroffen. Die Zukunft der DJK Landsberg steht somit - sportlich gesehen - fest.

Auch der Bayerische Basketballverband hat nun entschieden, wie die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison gewertet wird. Die DJK Landsberg hat mit Spannung auf diese Nachricht gewartet.

Die erste Mannschaft der DJK Landsberg muss nicht mehr zittern, sie bleibt in der Bayernliga. Schwierig gestaltet sich aber weiterhin die Suche nach einem Vorstand – da will man eventuell einen ganz neuen Weg einschlagen. In diesen Tagen hat Landsbergs Mannschaftsbetreuer Horst Geiger das Schreiben vom Verband bekommen. „Absteigen müssen nur die Mannschaften, die zurückgezogen haben, wie bei uns Wasserburg, oder die gar keinen Punkt bislang erzielt haben.“ Damit hat die DJK, die mit zehn Punkten auf dem drittletzten Platz liegt, den Klassenerhalt sicher. Den jeweiligen Tabellenführern wird der Aufstieg in Aussicht gestellt – dort liegt die Entscheidung bei den Vereinen.

Die Saison wird länger dauern

Das bedeutet für die Landsberger, dass in der kommenden Saison die Liga auf 13 Mannschaften aufgestockt wird. „Wir beginnen demnach am 19. September und haben das letzte Spiel erst am 24. April“, sagt Geiger, der jetzt auch mit den Spielern in Verhandlung treten will. Gleichzeitig ist man weiter auf der Suche nach einem Vorstand, da die bisherigen Vorsitzenden Klaus-Peter Brakel und Jürgen Siegwardt nicht mehr weitermachen wollen.

Die rechtliche Seite muss geklärt werden

In den Zeiten des Versammlungsverbots eine schwierige Situation. „Wir haben demnächst erstmals eine Videokonferenz“, sagt der Mannschaftsbetreuer, da wolle man sich weiter abstimmen. Und mann kann sich – falls es die Satzung zulässt – auch mit einer Briefwahl des neuen Vorstands anfreunden. „Das muss aber erst noch mal ganz genau abgeklärt werden“, teilte Horst Geiger mit.