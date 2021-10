Eishockey

vor 17 Min.

Eishockey-Oberliga: HC Landsberg holt die ersten Punkte

Plus Im ersten Heimspiel der neuen Oberligasaison gewinnen die Landsberg Riverkings gegen Lindau. HCL-Trainer Fabio Carciola verrät, wo die Stärke seines Teams liegt.

Von Margit Messelhäuser

Die Erleichterung war HCL-Trainer Fabio Carciola anzuhören: „Der Sieg war so wichtig für uns“, sagte er nach dem 4:2-Erfolg seiner Mannschaft gegen Lindau. Nach der knappen 2:3-Niederlage in Deggendorf war der Sieg zu Hause eine Bestätigung für ihn und das Team. Auch wenn der Start dem der vergangenen Saison ähnle: In diesem Jahr gebe es einen großen Unterschied, so Carciola.

