Generalprobe gelingt

Der HC Landsberg trifft im letzten Testspiel auf Lindau. Am Freitag beginnt die neue Oberligasaison

Im ersten Testspiel hatten sich die Landsberg Riverkings dem Oberligakonkurrenten Lindau geschlagen geben müssen – im letzten Test vor dem Start in die Punktrunde gelang die Revanche. Nach einem spannenden Spiel setzten sich die Riverkings knapp mit 2:1 durch.

Lindau kam zwar besser ins Spiel und hatte mehr Scheibenbesitz, wirklich gefährlich wurde es aber selten. Und wenn, war HCL-Keeper Michael Güßbacher zur Stelle.

Ab Mitte des ersten Drittels wurden auch die Angriffe der Landsberger gefährlicher. Schön herausgespielt war die Führung. In der 15. Minute bediente Sven Gäbelein den vor dem Tor lauernden Christopher Mitchell und der versenkte eiskalt. Nur eine Minute später hätte Patrik Rypar erhöhen können, er scheiterte jedoch allein vor Lindaus Keeper.

Dafür war Markus Jänichen in der letzten Minute des ersten Drittels zur Stelle: Von der blauen Linie aus traf er unhaltbar ins Kreuzeck, und mit dem 2:0 ging es in die erste Pause. Im Mitteldrittel änderte sich nichts am Ergebnis, erst im letzten Drittel gelang Lindau der Anschluss – und das in Unterzahl (47.). In den letzten Minuten drängte Lindau auf den Ausgleich, nahm eine Minute vor Schluss auch noch den Keeper für einen weiteren Feldspieler vom Eis, aber die Riverkings gaben diesen knappen Sieg nicht mehr aus der Hand.

Am Freitag steht nun das erste Oberligaspiel an. Ab 20 Uhr sind die Landsberger in Deggendorf zu Gast, am Sonntag erwarten die Riverkings erneut den EV Lindau (18 Uhr), dann geht es aber um Punkte. (mm)