Niederlage in der Overtime für den HC Landsberg

Plus Die Landsberg Riverkings fahren in den ersten Testspielen einen deutlichen Sieg und eine knappe Niederlage ein. Worüber sich Trainer Carciola nach dem Auftakt besonders freut.

Der Eishockey-Oberligist HC Landsberg hat sein erstes Testwochenende hinter sich: Mit einem deutlichen 9:2-Sieg beim Regionalligisten Stuttgart und der 3:4-Niederlage beim Ligakonkurrenten Lindau ist die Bilanz ausgeglichen. So beurteilt HCL-Trainer Fabio Carciola den Start.