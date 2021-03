12.03.2021

Eishockey-Oberliga: Kein Happy End für den HC Landsberg

Plus Der HC Landsberg beendet seine erste Saison in der Eishockey-Oberliga mit einer Niederlage. Die Partie gegen Mitaufsteiger Passau ist dabei ein Spiegelbild der kompletten Punktrunde.

Von Margit Messelhäuser

Es sollte nicht sein: Der HC Landsberg beendet seine erste Saison in der Eishockey-Oberliga so, wie er sie begonnen hat (0:4 gegen Füssen) – mit einer Niederlage. Es bleibt damit bei den sieben Punkten für das Schlusslicht. Die Partie gegen die Black Hawks Passau spiegelt praktisch die komplette Saison der Riverkings wider und am Ende steht eine Niederlage, die zu hoch ausfällt. Trotzdem können die Landsberger erhobenen Hauptes in die Sommerpause gehen.

Die wirklich schwachen Leistungen der Riverkings in der nun vergangenen, ersten Oberliga-Saison waren selten. Die meisten Spiele gingen eher unglücklich verloren und oft dann auch zu hoch. Genauso war auch die Partie gegen Passau. Im ersten Drittel kamen die Riverkings überhaupt nicht ins Spiel, leisteten sich viele Fehler – und das auf allen Positionen – und lagen schon fast aussichtslos zurück.

Ganz schwacher Start der Landsberger

Doch in den anderen beiden Abschnitten zeigte der HCL eine gute bis sehr gute Leistung, spielte sich gute Tormöglichkeiten heraus – verwertete die aber nicht. Auch das kennt man aus den vergangenen Spielen nur zu gut. Und so musste man sich am Ende mit 5:8 geschlagen geben, wobei Passau durch zwei Empty-Net-Goals das Ergebnis erst so in die Höhe schrauben konnte.

Im ersten Abschnitt waren die Riverkings praktisch nicht auf dem Eis. Nichts gelang und man lud die Gäste förmlich ein – was Passau dankend annahm. Durch Treffer von Jonas Franz (4.), Vöst (5.), Schindlbeck (13.) und Michael Franz (15.) stand es schnell 4:0 für die Black Hawks – nach dem vierten Gegentreffer machte Michael Güßbacher im Landsberger Tor Platz für David Blaschta. Erst jetzt kamen auch die Riverkings ins Spiel und Florian Reicheneder gelang noch vor der ersten Pause das 1:4.

Rückschlag für die Riverkings im Mitteldrittel

Das fünfte Tor der Gäste in der 25. Minute steckten die Riverkings gut weg und dominierten die Partie. Als Mika Reuter in Überzahl auf 2:5 verkürzte (29.) schien die Aufholjagd gestartet, denn die Landsberger setzten sich zeitweise richtig im Drittel der Gegner fest – aber die besten Chancen wurden vergeben. Und stattdessen stellte Passau in der 40. Minute durch Vöst auf 6:2.

Sehen Sie hier die Bilder vom Spiel:

30 Bilder Das letzte Spiel der Saison für die Landsberg Riverkings Bild: Thorsten Jordan

Im letzten Drittel zeigten die Riverkings eine weitere Tugend, die sie in dieser für sie so schwierigen Saison nie vermissen ließen: Sie kämpften bis zur letzten Minute. Erst verkürzte Marvin Feigl in der 43. Minute in Überzahl auf 3:6 und als Passau eine 5 plus Spieldauer erhielt, kam Landsberg durch Treffer von Hayden Trupp (51.) und Dennis Sturm (53.) auf 5:6 ran. Alle drei Tore waren herrlich herausgespielt gewesen.

Der Landsberger Trainer setzt alles auf eine Karte

Zum Schluss setzte Landsbergs Trainer Fabio Carciola alles auf eine Karte, nahm Blaschta für einen weiteren Feldspieler vom Eis, aber der Mut wurde nicht belohnt: Mit zwei Treffern ins leere Tor durch Kana (57.) und Blackburn (58.) gewann Passau schließlich mit 8:5 – das Ergebnis fiel eindeutig zu hoch aus.

Für Spieler, Trainer und Funktionäre des HCL gilt es jetzt, die Schlüsse aus dieser Saison zu ziehen, und man darf gespannt sein, wer auch in der neuen Saison – weiterhin in der Oberliga – im Trikot der Riverkings auflaufen wird.

