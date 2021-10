Trainer Fabio Carciola und der HC Landsberg treffen auf Topteams

Plus Landsberg bekommt es mit den Topteams der Eishockey-Oberliga zu tun. Der Trainer rechnet sich aber etwas aus und hat eine klare Forderung an die Spieler.

Nach vier Spielen haben die Landsberg Riverkings bereits fünf Punkte auf ihrem Konto. Diesmal wird es aber extrem schwer werden, weitere Zähler zu holen, denn mit Weiden und Rosenheim bekommen es die Riverkings mit den beiden bisherigen Topteams der Oberliga zu tun.