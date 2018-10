vor 55 Min.

Für welches Fußball-Team wird der Mittwoch ein Feiertag?

Jahn Landsberg hatte es am vergangenen Samstag leicht. Am Mittwoch kommt wieder ein anderes Kaliber. Nach Denklingen bekommt es Penzing mit dem Spitzenreiter zu tun.

Von Margit Messelhäuser

Die Landesliga macht am Feiertag Pause – in allen anderen Klassen mit Landkreis-Beteiligung wird gespielt. Und teilweise stehen sehr interessante Partien auf dem Programm.

Bezirksligen

Einzig der VfL Kaufering in der Gruppe Schwaben hat diesmal ein Heimspiel. Und da erwartet Trainer Lüko Holthuis von seinem Team eine Reaktion, denn das 0:3 am Sonntag in Kissing war für ihn doch sehr enttäuschend. Allerdings kommt mit dem FCH der um einen Punkt bessere Tabellennachbar nach Kaufering, und auch in der Statistik stehen die Gäste vorne. Während diese drei ihrer bisher fünf Auswärtsspiele gewonnen und noch keines verloren haben, sieht die Heimbilanz der Kauferinger eher mager aus: In den vier Spielen vor eigenem Anhang gab es erst einen Sieg und zwei Unentschieden. Gerade jetzt, wenn so viel gegen Kaufering spricht, könnte die Mannschaft die gewünschte Reaktion zeigen – und den zweiten Heimsieg einfahren.

Penzing und Denklingen spielen auswärts

Von den beiden Teams in Oberbayern kann nur der FC Penzing zufrieden auf den Sonntag zurückblicken: Gegen den Tabellenzweiten Unterpfaffenhofen gab es immerhin ein 1:1-Unentschieden. Denklingen dagegen konnte seine Verunsicherung nicht abschütteln und unterlag Tabellenführer Bad Heilbrunn mit 1:5.

Jetzt müssen die Penzinger beim Spitzenreiter ran, und angesichts des dünnen Kaders ist das keine leichte Aufgabe für das Team von Roland Krötz. Aber vielleicht hat dieses Remis gegen Unterpfaffenhofen ja für einen weiteren Schub gesorgt. Nötig wäre er, denn bislang hat Bad Heilbrunn zu Hause noch keinen Punkt abgegeben.

Für den VfL Denklingen wird es Zeit, wieder zu punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Vier Zähler fehlen inzwischen zum Relegationsplatz – noch keine große Sache, aber der VfL sollte dafür sorgen, dass der Abstand nicht anwächst. Mit Gastgeber SVN München bekommen es Trainer Hermann Schöpf und sein Team mit einem Gastgeber zu tun, der im Mittelfeld angesiedelt ist: Vier seiner elf Spiele hat SVN gewonnen, zwei davon zu Hause. Gelingt es den Denk-lingern, die Unsicherheit nach der Niederlagenserie abzuschütteln, sollte da was machbar sein.

Hat sich der TSV Landsberg II erholt?

Wie hat die zweite Mannschaft des TSV Landsberg die 0:10-Klatsche im Derby gegen Jahn verkraftet und bekommt sie diesmal Verstärkung von der Ersten? Das sind die Fragen, die am Sonntag im Heimspiel gegen Polling beantwortet werden.

Gespannt sein darf man auch, ob die Jahnler weiterhin in Torlaune sind – allerdings hat der Gast Bernbeuren am vergangenen Wochenende einen 2:1-Sieg gegen Spitzenreiter Peiting verbucht und wird ebenfalls mit breiter Brust kommen.

Kreisklasse

Keinen Ausrutscher darf sich Tabellenführer Weil leisten, denn Igling sitzt mit nur einem Zähler weniger, aber auch einer Partie im Rückstand dem FCW im Nacken. Am Mittwoch kommt es diesmal zum Duell aktueller gegen ehemaligen Tabellenführer, denn Eching kommt zur Truppe von Martin Geier. Zuletzt machte der FSV durch den klaren Sieg gegen Scheuring wieder einen Platz gut (6.). Fuchstal nimmt den nächsten Anlauf, um die Wende einzuleiten, hat aber mit Unterdießen nicht nur einen Gegner aus dem oberen Tabellenbereich, sondern auch noch ein Derby vor der Brust.

Schlagerspiel am Dienstag in Prittriching

Bereits am Dienstagabend steigt das Schlagerspiel zwischen Prittriching und Geltendorf, die punktgleich die A-Klasse 1 anführen – selbst bei einem Remis könnte ihnen keiner die Plätze streitig machen, aber das würde die Situation noch mal spannender machen wegen des direkten Vergleichs.

Auch in der A-7 darf man sich auf ein Schlagerspiel freuen, dort ist Verfolger Finning beim Spitzenreiter Schondorf zu Gast: Zwei Punkte und ein Spiel weniger liegen die Finninger hinter der Mannschaft vom Ammersee – im Falle eines Sieges hätte man also eine perfekte Ausgangssituation, was Schondorf sicher verhindern will. Auch im Keller gibt es eine brisante Partie: Stoffen, mit 5 Punkten auf Platz 11, erwartet Issing, das mit nur einem Zähler weniger auf einem Abstiegsplatz sitzt.

A-Klasse 8

Nur Rott ist von den Landkreis-Teams im Einsatz und beim unteren Tabellennachbarn Böbing zu Gast.

