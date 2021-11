Fußball

vor 34 Min.

Bayernliga: Beim TSV Landsberg treffen jetzt auch die Stürmer

Stürmer Elias Kollmann (links) erzielte in Ismaning das wichtige zweite Tor für den TSV Landsberg.

Plus Der TSV Landsberg fährt in Ismaning den ersten Sieg in der Rückrunde der Fußball-Bayernliga Süd ein. Für einen der beiden Spielertrainer ist die Herbstrunde vermutlich vorzeitig zu Ende.

Von Margit Messelhäuser

Mit zwei Unentschieden ist der TSV Landsberg in die Rückrunde der Fußball-Bayernliga gestartet – im dritten Anlauf gab es jetzt den ersten Sieg. In Ismaning setzten sich die TSVler mit 2:0 durch - und der entscheidende Treffer fiel diesmal durch einen Stürmer. Aber es gibt auch weniger gute Nachrichten.

