Bezirksliga: Der VfL Kaufering wird seiner Favoritenrolle gerecht

Plus Der VfL Kaufering setzt sich souverän mit 2:0 gegen Ottobeuren durch. Trainer Ben Enthart verrät das Erfolgsgeheimnis des überlegenen Tabellenführers in der Bezirksliga Schwaben.

Es war ein sehr souveräner Auftritt, den die Fußballer des VfL Kaufering im Heimspiel gegen Ottobeuren gezeigt haben. Ungefährdet holte sich der Herbstmeister - dieser Titel ist Kaufering schon seit Längerem nicht mehr zu nehmen - einen 2:0-Sieg. Und das, obwohl man erneut auf Routinier Sebastian Bonfert verzichten musste. Dafür feierte ein anderer Spieler sein Startelf-Debüt.