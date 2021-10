Bezirksliga: Kaufering baut seinen Vorsprung vorerst aus

Plus Der VfL Kaufering muss in Thalhofen auf einen Schlüsselspieler verzichten. Kurz wird es auch kritisch für den Spitzenreiter der Bezirksliga Schwaben.

Ein hartes Stück Arbeit hatte der VfL Kaufering als Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Schwaben beim Tabellenneunten zu verrichten, ehe der 4:2-Sieg unter Dach und Fach war. Nach einer komfortablen Führung mussten die Kauferinger in Thalhofen den Ausgleich hinnehmen, aber der VfL kämpfte sich zurück und das, obwohl ein Schlüsselspieler fehlte.