16:20 Uhr

Fußball: Das Ende für die JFG Lechrain

Nach zwölf Jahren wird der Verein aufgelöst. Am Mittwoch findet dazu eine außerordentliche Versammlung statt. Wie es mit den Mannschaften weitergeht.

Von Margit Messelhäuser

Vor zwölf Jahren haben sich Nachwuchs-Abteilungen des FC Stoffen, FC Hofstetten, FC Issing und SV Lengenfeld zusammengetan und die JFG Lechrain gegründet. Zwölf Jahre erfolgreiche Nachwuchsarbeit wurde geleistet, doch damit ist nach dieser Saison Schluss. Allerdings nur mit dem Namen: Die JFG Lechrain wird in die SG Lechrain (Sportgemeinschaft) umgewandelt. Am Mittwoch findet eine außerordentliche Versammlung statt, bei der die Auflösung der JFG Lechrain beschlossen werden soll.

Für diesen Schritt gibt es gute Gründe

Warum man sich zu diesem Schritt entschlossen hat, erklärt Markus Arnold, Erster Vorsitzender der JFG. „In den vergangenen Jahren lockerte der Verband die Regelungen für die SG“, schreibt Arnold in einer Mitteilung. Deshalb sei der Zeitpunkt günstig, diesen Schritt zu tun.

Bei der Gründung damals hatte noch gegolten, dass ein Verein, der genügend Spieler für eine Altersklasse hatte, keine Spielgemeinschaft eingehen durfte. „Ein stabiles System mit gemeinsamen Mannschaften von der D- bis zur A-Jugend wäre ohne den Verein JFG Lechrain nicht möglich gewesen“, so Arnold. Weitere Beschränkungen, die damals zur Gründung der JFG geführt hatten, waren die begrenzte Zahl an Spielern einer SG-Mannschaft und ein Aufstieg maximal bis zur Kreisklasse.

Die Umwandlung hat mehrere Vorteile

Die JFG in eine SG umzuwandeln, habe inzwischen jedoch Vorteile: „Die Zusammenarbeit innerhalb einer Spielgemeinschaft kann auf alle Altersklassen ausgeweitet werden“, so Arnold. Eine JFG dagegen ist auf die Altersklassen D- bis A-Jugend beschränkt. Der Verwaltungsaufwand, wenn die Spieler in die JFG eintreten oder wieder zu den Senioren ihrer Stammvereine zurückwechseln, ist bei einer SG bedeutend geringer, außerdem können die Spieler so Mitglied ihres Stammvereins bleiben, was die Bindung zum Heimatverein stärkt. Entscheidend, die Auflösung nun durchzuführen, ist auch die Tatsache, dass die Mannschaften trotz der Änderung in ihren Spielklassen bleiben.

Positive Bilanz

Nach den zwölf Jahren kann Arnold eine sehr positive Bilanz ziehen: Alle ersten Mannschaften spielen mindestens Kreisklasse, und in der kommenden Saison kann man in den vier Altersklassen von der D- zur A-Jugend sogar acht Mannschaften an den Start schicken. Ein wichtiger weiterer Baustein: Für alle Mannschaften können qualifizierte Trainer gestellt werden. In der Übergangszeit wird der FC Stoffen federführend sein, die Vereinsfarben Grün-Weiß und auch das Logo – in abgeänderter Form – bleiben erhalten.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, ab 20 Uhr im Sportheim Lengenfeld statt. Die Auflösung der JFG Lechrain soll bis zum 31. Juli vollzogen werden.

