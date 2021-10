Fällt Denklingens Toptorjäger im Spitzenspiel aus?

Am Sonntag erwartet der VfL Denklingen mit Oberweikertshofen den neuen Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Oberbayern. Kaufering steht in der Gruppe Schwaben vor einer vermeintlich leichteren Aufgabe.

Es ist ein „emotionales Spiel“, sagt Denklingens Trainer Markus Ansorge. Ab 15 Uhr ist am Sonntag der neue Tabellenführer Oberweikertshofen beim VfL zu Gast. Emotional wird es auch Sicht von Ansorge aber nicht nur, weil es dabei um den Titel des Herbstmeisters geht. Den kann dem VfL Kaufering niemand mehr nehmen, zu groß ist der Vorsprung für den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Schwaben. Am Samstag (14 Uhr) gegen Ottobeuren will man zu Hause natürlich dennoch den nächsten Dreier einfahren.

Monatelang stand der VfL Denklingen an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Oberbayern und wurde erst am vergangenen Spieltag von Oberweikertshofen entthront. Und das nicht mal aufgrund des besseren Torverhältnisses, auch hier sind beide Teams gleichauf, aber der SCO hat mehr Treffer erzielt. Am Sonntag geht es nun um die Halbzeitmeisterschaft und die Denklinger haben es selbst in der Hand, sich den Titel zu holen: „Zu Hause wollen wir natürlich gewinnen“, so VfL-Coach Markus Ansorge.

Simon Ried führt die Torjägerliste der Bezirksliga Oberbayern an

Allerdings plagen ihn Personalsorgen: Mehrere Stammspieler sind angeschlagen, unter ihnen auch Toptorjäger Simon Ried, der mit 14 Treffern bester Schütze der Liga ist. „Wenn er ausfällt, tut es uns natürlich weh, aber das müssen wir mit der Mannschaft auffangen“, gibt sich Ansorge kämpferisch. Aber nicht nur hinter Rieds Einsatz steht ein Fragezeichen, auch bei Moritz Hemkendreis und Lukas Greif ist noch unklar, ob sie auflaufen können.

Für die Denklinger geht es aber nicht nur um den Herbstmeistertitel: „Es ist das vorletzte Heimspiel vor der Winterpause und auch das vorletzte Spiel im alten Stadion. Im neuen Jahr spielen wir auf der neuen Anlage.“ Für den VfL-Coach besondere Momente, denn „in dieser altehrwürdigen Arena habe ich schon einige Schlachten geschlagen“. Auch wenn die Denklinger Heimvorteil genießen – der Gast ist dennoch favorisiert, da dieser, so Ansorge, über ganz andere finanzielle Mittel verfüge. Ein bisschen also David gegen Goliath – aber da ist der Ausgang ja bekannt.

Einfach dürfte die Aufgabe für den VfL Kaufering am Samstag werden. Mit Ottobeuren haben Trainer Ben Enthart und sein Team den Tabellenachten zu Gast. Da sollte man ab 14 Uhr zu Hause nichts anbrennen lassen.

Lesen Sie dazu auch