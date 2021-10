Fußball

vor 18 Min.

Fußball-Kreisklasse: Issing holt sich souverän die Punkte

Der FC Issing (blaue Trikots) ging hoch motiviert in sein Heimspiel gegen den SV Igling. Und das zahlte sich am Ende aus: Issing klettert auf den sechsten Platz der Kreisklasse Zugspitze.

Plus Gegen den SV Igling lässt der Aufsteiger nichts anbrennen. Spitzenreiter Unterdießen liefert sich einen harten Kampf mit Schlusslicht Hohenpeißenberg

Ohne sieben Stammkräfte trat der FSV Eching gegen Wildsteig/Rottenbuch an. Eching startet gut in die Partie und verbuchte eine verdiente Führung. Im Anschluss verpasste man es aber, aus seinen Chancen Profit zu schlagen, und ein umstrittener Elfmeter für die Hausherren wurde nicht gegeben. So war es dann Wildsteig, das mit einem Strafstoß zum ersten Mal gefährlich wurde und den 1:1-Pausenstand markierte.

